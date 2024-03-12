Bakırköy'de 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza: TIR sürücüsü tutuklandı

Bakırköy'de, dün, otomobilin üzerine devrilerek 4 kişilik ailenin ölümüne yol açan kağıt yüklü TIR'ın sürücüsü Mehmet F. nöbetçi hakimliğe sevk edilmesinin ardından "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

İstanbul'da üzerine TIR devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan TIR sürücüsü tutuklandı.

Bakırköy'de Rauf Orbay Caddesi'nde dün, kullandığı TIR'ın dorsesinin alt geçide çarpması sonucu otomobilin üzerine devrilerek 4 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan TIR sürücüsü Mehmet F'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

KAZANIN NEDEN YAŞANDIĞINI ANLAMAMIŞ

Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, Zeytinburnu'ndan Avcılar Ambarlı Limanı'na doğru yola çıktığını, olayın meydana geldiği yolu daha önce de kullandığını ve sorunsuz geçtiğini, kavşakta bulunan 4 metre üstü araçlara mecburi yön tabelasını gördüğünü ancak aracı 3,80 metre olduğu için mecburi istikameti kullanmadığını ve kazanın neden meydana geldiğini anlamadığını söylediği öğrenildi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden polis eşliğinde çıkarılan şüpheli, adliyeye götürüldü.

Burada savcılık ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli Mehmet F, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Öte yandan, kazanın ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Recep A. (45), Sultan A. (44), Güler Rukiye A. (67) ve Merve A'nın (16) otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından alınarak Kozlu Gasilhanesi'ne götürülen cenazelerin, yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan Mehmet F'nin (50) kullandığı 34 ER 260 plakalı TIR'ın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle TIR, sol tarafında seyreden 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrilmiş, otomobildeki sürücü Recep A. ile Sultan A, Güler Rukiye A. ve Merve A. hayatını kaybetmişti.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.