Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü kaza: TIR şoförü uyarı işaretlerini dikkate almamış

Bakırköy'de, dün, otomobilin üzerine devrilerek 4 kişilik ailenin ölümüne yol açan kağıt yüklü TIR'ın sürücüsünün alt geçide girmeden metreler önce yer alan uyarı tabelalarını dikkate almadığı ortaya çıktı.

İstanbul'da geçide çarptıktan sonra otomobilin üzerine devrilen TIR'ın sürücüsünün uyarı tabelalarını dikkate almadığı tespit edildi.

Bakırköy'de Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde saat 18.45 sıralarında kağıt malzeme yüklü TIR, Marmaray geçidine çarparak yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İftara gittikleri ve aynı aileden oldukları öğrenilen 4 kişi otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Recep Aytekin(45), Güler Rukiye Aytekin (70), Sultan Aytekin (45) ve 17 yaşındaki Merve Aytekin'in hayatlarını kaybettiği belirlendi.

UYARI İŞARETLERİNİ DİKKAT ALMADI

Öte yandan Rauf Orbay Caddesi'nde alt geçide giren TIR şoförünün uyarıları dikkate almadığı ortaya çıktı.

Geçidin 4 metre yükseklikte olduğunu gösteren tabelalara rağmen, 'Dikkat Düşük Köprü, Yüksek araçlar sağdan çıkınız' şeklindeki yönlendirmeye uymayan şoförün kazaya yol açtığı belirlendi.