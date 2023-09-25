Bakırköy’de eski nişanlısını pompalı tüfekle darp eden erkek tutuklandı

İstanbul Bakırköy’de eski nişanlısını sokak ortasında pompalı tüfekle dakikalarca darp eden erkek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Bakırköy’de eski nişanlısını sokak ortasında pompalı tüfekle dakikalarca darp eden erkek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre olay 17 Eylül günü Bakırköy Cevizlik Mahallesi Hamam Sokak’ta yaşandı. Sudenur P., eski nişanlısı Altuğ U. İsimli şahıs tarafından sokak ortasında tartışmaya başladı. Altuğ U. isimli zanlı, yanındaki pompalı tüfekle genç kadını darp etti. Genç kadının darp edildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Altuğ U. İsimli şahsı gözaltına aldı. Zanlı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli Altuğ U., sevk edildiği adliyede basit yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.