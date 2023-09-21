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Esenyurt'ta kadın cinayeti: Evli olduğu kadını öldüren erkek intihar etti

Esenyurt'ta bir erkek evli olduğu kadını öldürüp intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel
  • 21.09.2023 23:48
  • Giriş: 21.09.2023 23:48
  • Güncelleme: 21.09.2023 23:53
Kaynak: İHA
Esenyurt'ta kadın cinayeti: Evli olduğu kadını öldüren erkek intihar etti
İHA

Esenyurt'ta bir erkek,evli olduğu kadını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Hürriyet Mahallesi Ördek Sokak'taki bir evde M.Ö. ile eşi F.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında M.Ö, silahla önce evli olduğu kadını, ardından kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde M.Ö. ile eşi F.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız bedenler, savcı ve polisin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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