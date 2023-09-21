Esenyurt'ta kadın cinayeti: Evli olduğu kadını öldüren erkek intihar etti

Esenyurt'ta bir erkek evli olduğu kadını öldürüp intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel 21.09.2023 23:48 Giriş: 21.09.2023 23:48

Güncelleme: 21.09.2023 23:53 Kaynak: İHA

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İHA