İzmir’de bir kadın daha katledildi

Haber Merkezi

Kadına yönelik şiddet ve cinayetin sonu gelmiyor. İzmir’in Tire ilçesinde 92 yaşındaki erkek, 78 yaşındaki evli olduğu kadını tüfekle katletti. Olay Yenioba Mahallesi’nde meydana geldi. İ.Ö. isimli erkek ile S.Ö. arasında tarktışma çıktı. Tüfeğini alan İ.Ö., evin bahçesinde kadına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri S.Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. İ.Ö. ise suç aleti tüfekle birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.

İSTİSMARCI TUTUKLANDI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ise otostop yapan üniversite öğrencisi İrem B.’yi otomobiline alıp, istismar eden Korcan H. tutuklandı. Marmaris’ten Menteşe’ye geri dönmek için otostop yapan İrem B., Korcan H.’nin otomobiline bindi. İrem B. , sürücünün aracı ormana sürmesi üzerine arkadaşına konum attı. Korcan H.’nin istismar ettiği İrem B., araçtan inerek çevredeki yurttaşlardan yardım istedi. Korcan H. kaçarken, genç kadın polis merkezine giderek, şikâyetçi oldu. Polis, önceki gün Korcan H.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Korcan H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan katledilen Edanur Çoban için Kayseri’deki Cumhuriyet Meydanı’nda oturma eylemi yapıldı. Çoban ailesi, adalet istedi.