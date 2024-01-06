Bakü ABD’nin ‘izleme’ listesinde

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ABD, Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'ı geri alıktan sonra Hıristiyan mirasına yönelik endişelerin dile getirildiği bir dönemde dini özgürlükler konusunda “izleme listesine” aldı. Euroews’un haberine göre Çin, İran, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da dâhil olduğu önceki yılın kara listesinde yer alan 12 ülkenin tamamı bu yıl da yerini korudu.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından yayımlanan yıllık listedeki tek değişiklik Azerbaycan'ın izleme listesine eklenmesi oldu. Bu da ülkenin herhangi bir iyileştirme yapmaması durumunda potansiyel yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor. Milletvekilleri tarafından atanan ancak ABD politikasını belirlemeyen komisyonun Hindistan'ın da kara listeye alınması yönündeki önerisi Blinken tarafından göz ardı edildi. Komisyon, Başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçi hükümetinin başta Müslümanlar ve Hıristiyanlar olmak üzere dini azınlıklara yönelik artan saldırılar konusunda kışkırtma yaptığını ve cezasızlık ortamı yarattığını ileri sürdü.