Bakü’ye suçlama, Ankara’ya kınama

AP, Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'da Ermeniler'e karşı “etnik temizlik” yapmakla suçladı ve AB'yi Bakü'ye yaptırım uygulamaya çağırdı. Karar tasarısında Türkiye verdiği silah desteği, AB ise krizi ele alış biçimi nedeniyle kınandı.

Dış Haberler

Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) 19 Eylül'deki 24 saatlik operasyon sonrasında Dağlık Karabağ'ın kontrolünü ele geçiren Azerbaycan'a etnik temizlik suçlaması geldi. Parlamentoda onaylanan karar tasarısında, “mevcut durumun etnik temizliğe vardığı ve Azeri askerlerin tehditleri ve giriştiği şiddetin sert bir şekilde lanetlediğini” kaydedildi.

491 milletvekilinin lehte, dokuzunun aleyhte oy kullandığı, 36'sının çekimser kaldığı önergede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ve diğer Azeri yetkililerin “Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tehdit eder nitelikteki yayılmacı ve milliyetçi söylemleriyle kışkırtıcı açıklamalarının ciddi kaygı yarattığı” belirtildi.

TÜRKİYE VE AB'YE KINAMA

Kararda AB üyesi 27 ülke Bakü'yü, herhangi bir askeri maceraperest atılım olasılığına karşı uyardı ve Türkiye'ye, müttefikini dizginleme çağrısında bulundu. Türkiye'nin Azerbaycan'ın silahlandırılmasında oynadığı rol ve Bakü'ye verdiği tam destek de kınandı. Krizi ele alma biçimi nedeniyle Avrupa Birliği de kınamadan payına düşeni aldı.

Milletvekilleri, AB ve üye ülkelere birliğin Azerbaycan'la bağlarını acilen yeniden değerlendirme çağrısında bulundu.

9'a karşı 491 oyla kabul edilen karar tasarısı, AB'nin harekete geçmesi açısından bağlayıcı özellik taşımıyor.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Türkiye’nin Granada'daki Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesine katılması konusunda “bir vetosu olmadığını” söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve AKP'li mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’ın zirvee katılmamasından “üzüntü duyduğunu” dile getirdi.

KARAR ÖFKELENDİRDİ

Kabul edilen tasarı Dağlık Karabağ'da etnik temizlik yapıldığı iddialarını reddeden ve Ermeniler'e bölgede kalma ve Azerbaycan'a “yeniden entegre olma” çağrısı yapan Bakü'yü ve Ankara'yı öfkelendirdi. Tasarıya yazılı bir açıklamayla sert tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, “Karar bir sorumsuzluk, önyargı, yanlılık ve bilgisizlik timsalidir” dedi.

GÜNDEM GÖÇ VE GENİŞLEME

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, "genişleme ve göç" gündemiyle İspanya'nın Granada kentinde bir araya geldi. AB dönem başkanlığını yürüten İspanya'nın ev sahipliğinde toplanan 27 AB üyesi ülkenin lideri, Ukrayna Savaşı, stratejik gündem, genişleme ve göç başlıklarını ele aldı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, zirvenin girişinde yaptığı açıklamada, Birliğin "gelecek için ne istediği, önceliklerinin neler olduğu, nasıl ortak karar alınacağı" konularını, genişleme unsurunu dikkate alarak görüşeceklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan 19 Eylül'de "anayasal düzeni tesis etmek" amacıyla Dağlık Karabağ'a askeri operasyon başlatmıştı. Rusya'nın devreye girmesiyle 24 saat sonra Karabağ'daki Ermeni güçler silah bırakmayı kabul ederek teslim oldu. Dağlık Karabağ'daki yönetim "Astrak Cumhuriyeti" saldırı sonrasında 1 Ocak 2024'te kendini lağvetme kararı aldı. Bakü ile Karabağlı yetkililer arasında bölgedeki Ermeniler'in "entegrasyonu" için müzakereler yapılırken operasyon sonrasında bölgede yaşayan 120 bin Ermeni'den yaklaşık 90 bini bölgeden ayrılarak Ermenistan'a göç etmek zorunda kaldı.