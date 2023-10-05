Görüşmelerde Azerbaycan yok

Haber Merkezi

Azerbaycan, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı İspanya'nın Granada kentinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Liderler Zirvesi'ne katılmama kararı aldı. Zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yanı sıra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da katılması bekleniyordu. Bakü'nün kararına gerekçe olarak, 'Türkiye'nin de toplantıya katılması şartının kabul edilmemesi' gösterildi.

Öte yandan ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey yetkililerin, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki "antiterör operasyonu"nu başlatmasından birkaç gün önce Rus mevkidaşlarıyla Türkiye'de gizli bir görüşmede bir araya geldiği iddia edildi.

ABD merkezli Politico'nun haberine göre planlama dışı bu görüşme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalinden sonra Moskova ile Batı arasında nadiren gerçekleşen bir temas olarak değerlendiriliyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Hindistan'daki G20 toplantısı sırasında görüşmüş ancak Moskova bu görüşmenin "hareket halindeyken" gerçekleştiği ve herhangi bir müzakere yapılmadığı konusunda ısrar etmişti.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi üst düzey bir diplomat Politico'ya yaptığı açıklamada toplantının, Azerbaycan'a dokuz aydır uyguladığı ablukaya son vermesi ve Ermenistan'dan gelen insani yardım konvoylarına izin vermesi için baskı yapma çabalarının bir parçası olarak 17 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştiğini ileri sürdü.