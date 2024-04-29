Balıkesir'de AKP'li yönetimin bıraktığı 15,5 milyar TL'lik rekor borç belediye binasına asıldı

AKP’den CHP’ye geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yönetime devreden borcu ortaya çıktı. 2024 bütçesi 12 milyar TL olan AKP’li eski yönetimin borçları belediye binasına asıldı.

CHP’nin 75 yıl sonra kazandığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde ortaya çıkan borç, 31 Mart seçimlerinden sonra bugüne dek açıklanan tüm sayılarıgeride bıraktı.

Önceki yönetimin, 2024 bütçesi 12 milyar lira olan belediyeyi 15,5 milyar lira tutarında devasa bir borçla devrettiği açıklandı.

CHP'li yönetime devredilen rekor borçlar kalem kalem yazılarak belediye binasına asıldı. Şehrin farklı noktalarındaki bilboardlara da belediyenin borcunu gösteren görseller yerleştirildi.





"MAZERET DEĞİL İŞ ÜRETECEĞİZ"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir halkının büyük bir borçla karşı karşıya olduğunu belirterek, şunları söyledi:



“Görevi devralır almaz mali tablonun ortaya konulması talimatını vermiştim. Belediyenin mali durumu ortaya çıktı. 31 Mart’tan sonra bugüne kadar açıklananlar arasında en yüksek borç yükü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde. Fakat bu durum bizi durdurmayacak, yavaşlatmayacak ve Balıkesir’e canla başla hizmet etmekten alıkoyamayacak. Asla ‘enkaz devraldık’ demeyeceğiz. Mazeret değil, iş üreteceğiz.

Bu kadar borca rağmen Balıkesir’in bugüne kadar alamadığı hakkını alıp Balıkesirli hemşerilerimize iade edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin tamamını tutmak, projelerimizi eksiksiz şekilde hayata geçirmek için kaynak bulacağız, gece gündüz çalışacağız. Balıkesir’i yönetme görevine biz talip olduk. Hemşehrilerimiz de bu görevi en iyi yapacağını düşündükleri kişi olarak beni Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirdi. Şimdi Balıkesir’imiz için bu görevin gereğini layıkıyla yapma zamanıdır.”