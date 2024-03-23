Balıkesir'de CHP İl Başkanlığı, AKP'li Belediye Başkanının sattığı arazileri 20 metrelik pankartla sergiledi

CHP Balıkesir İl Başkanlığı, Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın 4,5 yıllık süreçte satılan arazileri 20 metrelik pankart ile kamuoyuna duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir İl Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi’nin son 5 yılda sattığı taşınmazları 20 metrelik vinçle birlikte Ali Hikmet Paşa Meydanında yaptıkları pankartla sergiledi. İl Başkanı Erden Köybaşı 4,5 yılda Büyükşehir Belediyesi’nin 102 değerli araziyi satarak elde ettiği 82 milyon doların (2 milyar 630 milyon TL) nereye harcandığını sordu. CHP’liler ayrıca 4,5 yılda kullanılan 60 milyarlık bütçe ile neler yapıldığını öğrenmek istediklerini ifade ederken AKP’li Büyükşehir Belediyesi’nin borcunun 4 milyar TL’yi aştığını dile getirdi.

CHP İl Başkanı Erden Köybaşı CHP ilçe başkanları ve partililer ile birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün burada Balıkesir’in nasıl parsel parsel haraç mezat satıldığını paylaşmak için toplandık. Afişten de görüldüğü gibi 4,5 yılda Balıkesir’in, hepimizin malı olan 102 değerli araziyi haraç mezat elden çıkardılar. Peki bu satışlardan elde edilen 82 milyon dolara ne oldu, bu günkü kurla 2 milyar 630 milyon (iki milyar altı yüz milyon) TL ne oldu. Şunu kendilerine soruyoruz “belediyenin taşınmazlarını sattınız, sattınız ama Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin borcunu mu ödediniz? Hayır! Ödemiş olsaydınız Sayıştay’ın raporlarına yansıyan 2022 yılı borcu olan 1 milyar 457 milyon 861 bin 699 TL borç olmazdı. Gördük ki 2023 yılının 10 aylık gelir- gider bütçesi 2 milyar 659 milyon 287 bin 123 TL açık vermiş. Bu durumda Belediyenin borç toplamı 2022 yılından devredenle birlikte yaklaşık olarak 4 milyar 117 milyon 148 bin 823 TL. ye ulaşmış durumda.

‘BORÇ İKİ KAT ARTTI’



5 yılda yaklaşık 60 milyar TL tutarında bir bütçeyi kullandınız. Arazileri sattınız. Kullandığınız kredilerin miktarını da siz açıklarsınız artık. Yani Balıkesir’in hem arazilerini sattınız hem de borcu ödemeyip iki katına çıkardınız. Hadi borç yiğidin kamçısıdır dediniz, öyleyse 2019 da vaat ettiğiniz 102 adet projeyi mi tamamladınız? Bakıyoruz ki onun da daha 48’ine hiç dokunmamışsınız 22 tanesi de hala devam etmeye çalışıyor. Yani yaklaşık %68 i hayata geçmemiş. Bir de çıkıp 100 proje vaat ettik 1000 proje hayata geçirdik diyorsunuz.



‘AHMET AKIN’LA BU DÜZENE SON VERİLECEK’

31 Mart’tan sonra İhaleleri kılıfına uydurmak, yandaşlara verebilmek için parçalara bölüp yasal sınırın altına indirip dağıtma işleri son bulacak. Hiçbir ihale gizli kapaklı kılıfına uydurarak yapılmayacak. Bizler, Balıkesir’in zenginliğinin bir avuç siyasetçinin ya da yandaşın cebine rant olarak girmesini değil, tüm yurttaşlara hakça dağıtılmasını istiyoruz. Bizler, yoksulluğun, açlığın ve işsizliğin olmadığı; hiçbir çocuğun yatağına aç girmediği bir Balıkesir ve Türkiye istiyoruz ve bunu 31 Mart seçimlerinden sonra Büyükşehir belediyesini kazanarak göstereceğiz. Ahmet Akın ile bu düzene son verilecek şeffaf hesap verebilir bir belediyecilik anlayışı hâkim olacak. İsraf ve talan belediyeciliği son bulacak. Balıkesir’in kaynakları Balıkesirlilerin olacak.”