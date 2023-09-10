Balıkesir'deki arazi yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde başlayan arazi yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan gerçekleştirildi. Yangın kontrol altına alınırken yaklaşık 50 hektarlık zirai ve mera arazisinde hasar oluştu.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

Alınan bilgiye göre, Macarlar Mahallesi'nde ormana yakın kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 18 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 hizmet vasıtası, 5 helikopter, 5 uçak, 3 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 2 greyder, 2 yer ekibi ve 105 personel sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, arazide çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 50 hektarlık zirai ve mera arazisinde hasar oluştu.