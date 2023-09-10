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İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.

Güncel
  • 10.09.2023 16:01
  • Giriş: 10.09.2023 16:01
  • Güncelleme: 10.09.2023 17:16
Kaynak: AA-DHA
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İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: DHA

İzmir Torbalı'da orman yangını çıktı.

Yangın saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. 

Alınan bilgiye göre, Torbalı ilçesi Taşkesik Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 4 dozer yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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