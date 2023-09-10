Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

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Fotoğraf: İHA