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Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Güncel
  • 10.09.2023 10:12
  • Giriş: 10.09.2023 10:12
  • Güncelleme: 10.09.2023 10:59
Kaynak: AA-İHA
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Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Fotoğraf: İHA

Şanlıurfa'da Suruç ve Akçakale ilçelerini birbirine bağlayan yolda tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı.

Ölü ve yaralıların olduğu kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 53 ABY 505 plakalı minibüs, Suruç-Akçakale kara yolunun Aydınlı Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada, araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Minibüsteki tarım işçilerinin bir tarlaya çapa yapmak için gittikleri öğrenildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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