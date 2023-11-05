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Bandırma'da lodos etkisi: 3 tekne battı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle limana bağlı 3 tekne battı.

Güncel
  • 05.11.2023 13:53
  • Giriş: 05.11.2023 13:53
  • Güncelleme: 05.11.2023 13:55
Bandırma'da lodos etkisi: 3 tekne battı
Fotoğraf: DHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle limana bağlı 3 tekne battı. 

DHA'da yer alan habere göre, Bandırma ilçesinde gece saatlerinde etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkiledi.

 Kuvvetli rüzgar nedeniyle dalgaların boyu yükselince, limana bağlı 3 tekne battı.

Tekneler vinç ile denizden çıkarılırken, lodosun verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı.

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