Bankalar faiz oranlarını güncelledi: İhtiyaç kredisi almak 'hayal' olacak

Merkez Bankası'nın faiz artışı sonrası bankalar da ihtiyaç kredisi ve mevduat faiz oranlarını güncelledi. Peki, 100 bin liralık ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadara çıktı? İşte güncel rakamlar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artışı sonrası bankalar kredi faizlerinde hızla güncelleme yaptı. Hem mevduat faizleri hem de ihtiyaç kredisi faizleri yükseldi.

İhtiyaç kredisi faizleri 13 puan artarak yüzde 76 ile son 22 yılın zirvesine ulaştı. Mevduat faizleri ise yüzde 55'i aştı. 100 bin liralık bir ihtiyaç kredisi için 12 aylıkta geri ödeme tutarı ortalama 30 bin lira arttı.

2023'te 121 bin 440 liraya ödenen kredi, yeni faiz oranları ile 151 bin 700 liraya yükseldi. Bu durum, dar gelirli yurttaşlar için geri ödemeleri neredeyse imkansız hale getiriyor.

Bankaların 100 bin TL ihtiyaç kredisine 12 aylık geri ödeme tutarları şöyle...

TEB

Faiz Oranı %3,99

Toplam Faiz 36.822,12 TL

Aylık Taksit 11.401,85 TL

Toplam Ödeme 137.397,20 TL

Yıllık Maliyet Oranı %85,63

Tahsis Ücreti 575,00 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı %4,10

Toplam Faiz 37.921,96 TL

Aylık Taksit 11.493,50 TL

Toplam Ödeme 138.497,00 TL

Yıllık Maliyet Oranı %88,68

Tahsis Ücreti 575,00 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı %4,54

Toplam Faiz 42.364,38 TL

Aylık Taksit 11.863,70 TL

Toplam Ödeme 142.939,40 TL

Yıllık Maliyet Oranı %101,38

Tahsis Ücreti 575,00 TL

ING

Faiz Oranı %4,87

Toplam Faiz 45.741,14 TL

Aylık Taksit 12.145,10 TL

Toplam Ödeme 146.241,20 TL

Yıllık Maliyet Oranı %111,08

Tahsis Ücreti 500,00 TL

GARANTİ

Faiz Oranı %5,38

Toplam Faiz 51.034,14 TL

Aylık Taksit 12.586,17 TL

Toplam Ödeme 151.609,04 TL

Yıllık Maliyet Oranı %127,82

Tahsis Ücreti 575,00 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı %5,50

Toplam Faiz 52.292,45 TL

Aylık Taksit 12.691,04 TL

Toplam Ödeme 152.867,48 TL

Yıllık Maliyet Oranı %131,84

Tahsis Ücreti 575,00 TL

AKBANK

Faiz Oranı %5,55

Toplam Faiz 52.818,17 TL

Aylık Taksit 12.734,85 TL

Toplam Ödeme 153.393,20 TL

Yıllık Maliyet Oranı %133,54

Tahsis Ücreti 575,00 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı %6,00

Toplam Faiz 57.587,94 TL

Aylık Taksit 13.132,32 TL

Toplam Ödeme 158.162,84 TL

Yıllık Maliyet Oranı %149,33

Tahsis Ücreti 575,00 TL

Kaynak: ekonomim.com