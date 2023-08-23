Bankalar KKM’den çıkış için ikna odaları kurdu

Cep telefonu uygulamalarında KKM başvurularını kapatan birçok banka, konuyu sormak için kendilerini arayan müşterilerini de bankaya davet ederek paralarını TL mevduat hesabına yatırmaya ikna etmeye çalışıyor.

Merkez Bankası’nın (TCMB) kur korumalı mevduatı (KKM) dizginlemek için hafta sonu aldığı zorlu kararların ardından daha geçen hafta sonuna kadar müşterilerini KKM hesabı açmaya ikna etmeye çalışan bankalar, 2 gündür tam tersini yapmaya başladığı belirtiliyor.

10Haber'den Nuray Tarhan'ın haberine göre, cep telefonu uygulamalarında KKM başvurularını kapatan birçok banka, konuyu sormak için kendilerini arayan müşterilerini de bankaya davet ederek paralarını TL mevduat hesabına yatırmaya ikna etmeye çalışıyor.

Geçen hafta KKM’nin en iyi yatırım aracı olduğunu savunan müşteri temsilcileri, TCMB’nin bankalara getirdiği zorlu TL mevduata dönüşüm hedefleri nedeniyle şimdi de 2 günde yıllık yüzde 25’ten 30’a çıkan mevduat faizini övüyorlar. Son gelişmeler üzerine birçok bankanın müşteri temsilcilerini teknik detaylar hakkında bilgilendirmek için sık sık e-posta göndermenin yanı sıra ardı ardına toplantı düzenlediği de gelen bilgiler arasında.

KKM’yi azaltıp standart TL mevduat hesaplarını artırmak, maliyetini yükselterek bankaların döviz mevduatını azaltmak için cumartesi gecesi TCMB’den ardı ardına tebliğler gelmişti. 31 Aralık 2023’e kadar vadesi gelen KKM’den standart TL mevduata geçişte hedef tutturamayan bankalara düşük faizli devlet tahvili alma cezası çıkmıştı.