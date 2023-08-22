Borsada 'sızıntı' vurgunu: KKM kararını önceden alan yabancı bankalar hisseleri sattı

Kur korumalı mevduatı Türk Lirası’na yönlendirmek için düzenleme yapan Merkez Bankası tebliğini önceden haber alan bazı yabancı yatırımcılar, borsada büyük kazanç sağladı. Özetle, hükümetin alacağı kararları "önceden bilenler" bankacılık sektöründe milyonlarca lot hisse satışıyla yine vurgun yaparken özellikle küçük yatırımcı büyük kayba uğradı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduat'ı (KKM) azaltacak düzenlemeye gitti. Buna göre; sadeleşme süreci kapsamında, yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.KKM’den Türk Lirası’nı mevduata yönlendirmeyi hedefleyen tebliğ, piyasalar kapandıktan sonra açıklanmasına rağmen bu bilgiyi önceden haber alan bazı Amerikan yatırım fonları ise geçtiğimiz cuma günü seans başlar başlamaz satışa geçti.

Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’un haberine göre, Merkez Bankası’nın “TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama” tebliği öncesinde piyasada birkaç hafta boyunca “bankalar ucuz, yabancı yatırımcılar banka hisselerinde yüklü alım yapıyor” haberleri pompalanarak fiyatların yükselmesine neden olundu. Aracı kurumların hemen hepsinin model portföylerinde birkaç bankanın yer alması yerli yatırımcıyı da bankacılık sektörü hisselerine yöneltti.

Endeks soluksuz bir şekilde 7.800’lere doğru tırmandı ancak hemen ardından yüzde 5’lere varan bir düşüş yaşandı. Bankacılık sektöründe milyonlarca lot hissenin satışıyla ise çöküş başladı.

İÇERDEN BİLGİ ALANLAR HİSSE SATTI, KÜÇÜK YATIRIMCI ZARARA UĞRADI

KKM düzenlemesine ilişkin tebliğde bankalara bazı yükümlülükler getirilmesi nedeniyle banka hisselerinin değer kaybedeceği bilindiğinden bankacılık sektörüne ait milyonlarca lot hissesi bulunan Merrill Lynch “Bank of America” ile HSCB satışta başı çekti.

Bu iki bankayı yerli aracı kurumlardan Yatırım Finansman ve AK Yatırım izledi. Bankacılık sektörü hisselerinde büyük düşüş yaşanırken Garanti Bankası hisselerinde devre kesici uygulandı. Satışları İş Yatırım, Halk Yatırım ve Unlu Menkuller şirketi büyük alım yaparak karşılaması nedeniyle bankacılık sektörünün düşüş oranı 4.6’da kaldı.

Yasadışı olan İnsider Trading (içeriden bilgi alanların ticareti) yoluyla haksız kazanç sağlama olarak değerlendirilen KKM haberinin sızdırılması yerli ve küçük yatırımcıları zarara uğrattı.

SIZDIRANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMADI

KKM’nin ilk uygulamaya konacağı gece de bu bilgiyi önceden haber alanlar, hem milyonlarca lira döviz satmış hem de toplu hisse satışıyla borsada haksız kazanç elde etmiş oldu. Habersiz olan yatırımcıların ise dövizleri ve hisseleri ‘ellerinde patladı.’ Ne ilk KKM tebliğinde ne de hafta sonu yayımlanan tebliği kim ya da kimlerin sızdırdığına ilişkin soruşturma açılmadı.