Bankaların kârı, halkın borcu arttı

Bankalar enflasyonun üzerinde kâra imza atarken, halkın kredi borçları büyüyor. Yılın ilk 9 ayında bankaların kârları yüzde 53 artışla 439,7 milyar lira oldu. Aynı dönemde kredi kartı borçları da yüzde 180 oranında arttı.

BirGün / ANKARA

Yüksek enflasyonun maliyeti toplumun geniş kesimlerine yıkılırken bankalar kârlarını artırmaya devam ediyor. Başta düşük gelirliler olmak üzere sabit gelirliler ve emekliler yüksek enflasyonun en büyük kaybedeni oldu. Geçinmek için bireysel kredilere ve kredi kartlarına sarıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün ocak-eylül dönemi net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 53,5 artışla 439,7 milyar lira oldu. Aynı dönemde enflasyon yüzde 49,86 olarak kaydedilmişti. Böylece bankacılık sektörünün kârı TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyonun da üzerinde gerçekleşti. Garanti BBVA'nın net kârı yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,7 artarak 57,6 milyar liraya ulaştı. Yapı Kredi Bankası, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 17,8 milyar TL’in oldukça üzerinde 24,6 milyar TL net dönem kârı elde etti. Bankanın 9 aylık toplam kârı 48,7 milyar TL oldu. QNB Finansbank da 24 milyar 639 TL kâr açıkladı.

KART BORÇLARI YÜZDE 180 ORANINDA ARTTI

Söz konusu dönemde tüketicilerin borçları da enflasyonun üzerinde arttı. Ocak-Eylül döneminde ihtiyaç kredisi borcu geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 58,38 artarak 916,1 milyar TL’ye ulaştı. Yükselen faiz oranlarına rağmen kredi kartı borçluluk oranı geçen yıla göre yüzde 180 arttı. Geçen sene eylülde 348,2 milyar TL seviyesinde olan kart borçları bu yıl 975,8 milyar TL’ye ulaştı.

İCRALIK KREDİ: 80 MİLYAR TL

Derinleşen ekonomik kriz nedeniyle yurttaşların bankalara olan borcunun katlanarak artığına işaret eden CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yurttaşların kredi kartı ve bireysel kredi borçlarının ilk kez 2,5 trilyon lira sınırını aştığını ve bu borçlar nedeniyle bankalara bu yılın ilk dokuz ayında ödenen faizin 240 milyar liranın üzerine çıktığını söyledi.

Bireysel kredi faizlerinin yüzde 60’lara kadar ulaşmasına rağmen yurttaşların borçlanmaya devam ettiğine dikkat çeken CHP’li Başevirgen, “Enflasyondaki artış vatandaşı borç batağına sürüklüyor. Bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan alacakları ise yılbaşından bu yana 11,7 milyar liralık artışla 42 milyar liraya çıktı. Varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 36,6 milyar liralık bir batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor. Dolayısıyla vatandaşların faizleri ve icra masrafları hariç 80 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor” ifadelerini kullandı.

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BANKALARIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREK KÂRLARI

Garanti Bankası: 57,57 milyar TL

İş Bankası:52 milyar TL

Akbank: 51,46 milyar TL

Yapı Kredi Bankası: 48,70 milyar TL

QNB Finansbank: 24,63 milyar TL

Şekerbank: 1,52 milyar TL