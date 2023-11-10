Bankaların takibindeki alacaklar 172 milyarı aştı

Yüksek faizler kredi kartı kullanımını durduramadı. Bankaların takipteki alacakları 172,1 milyar liraya çıktı. Yılın ilk 10 ayında kart borçları yüzde 119 arttı. Her yüz kişiden 12’si takibe düştü.

Ekonomi Servisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteni halkın sırtındaki borç yükünü ortaya koydu.

Bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı 3 Kasım itibarıyla 1 milyar 236 milyon lira artışla 1 trilyon 459 milyar 121 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 442 milyar 990 milyon lirası konut, 88 milyar 69 milyon lirası taşıt ve 927 milyar 61 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,3 artışla 1 trilyon 4 milyar 411 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 441 milyar 472 milyon lirası taksitli, 562 milyar 940 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 15 milyar 997 milyon lira artarak 1 trilyon 289 milyar 228 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, bir önceki haftaya göre 1 milyar 892 milyon lira artarak 172 milyar 115 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 145 milyar 139 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Bankacılık sektörün kredi hacmi 71 milyar 306 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 924 milyar 148 milyon liradan 10 trilyon 995 milyar 454 milyon liraya yükseldi.

KKM HESAPLARI ERİYOR

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü ise sürüyor. 3 Kasım haftası itibariyle kur korumalı mevduatların toplamı 2,92 trilyon TL'ye geriledi. KKM'de düşüş 86,2 milyar TL'ye ulaştı. Son 10 haftada KKM'lerde 447 milyar TL gerileme kaydedildi.

BORÇLULAR ARTIYOR

Seçim sonrası ekonomi yönetiminin değişmesiyle haziran ayından itibaren faiz artırılmaya başlandı. Politika faizinin artmasıyla birlikte kredi kartı gecikme faizi yüzde 3,71'e nakit çekimde ise yüzde 4,47'ye yükseldi. Faiz artışlarına rağmen tüketim talebi düşmedi. Sektörün 10 aylık verilerine göre yılın ilk 10 ayında kredi kartı borçları yüzde 119, tüketici kredileri yüzde 34, ihtiyaç kredileri yüzde 37, konut kredileri yüzde 23 arttı. Aynı dönemde borç ödememe oranı yüzde 11,7'ye yükseldi. Her 100 kişiden 12'si borcunu ödeyemediği için yasal takibe düştü. Bir önceki yıl bu oran yüzde 7,4 civarındaydı.