Bankayla 17 saat süren görüşmede Erzan’dan 1 sayfa ifade alınmış

Türkiye'nin gündemindeki isim Seçil Erzan'ın Denizbank yetkililerine verdiği yazılı beyanı ortaya çıktı. İki gün ve toplamda 17 saat süren görüşmelerin sonunda Erzan'ın sadece 1 sayfalık yazılı ifadesinin olması dikkat çekerken, savcılık ifadesinde söylediklerinin tam tersi söylemler yer aldığı görüldü.

Aralarında Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu'nda bulunduğu futbol dünyasının ünlü isimlerin de yer aldığı 'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığıyla milyonlarca dolarlık vurgun yapan bankacı Seçil Erzan'a ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, futbolcu ve iş insanlarını yüksek kâr vaadiyle dolandıran Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan’ın bankaya verdiği ifadesine ulaştı. Bankanın Seçil Erzan ile yaptığı görüşmenin 2 gün ve toplam 17 saat sürdüğüne ancak sadece 1 sayfalık ifade verildiğini belirten Erkin, Erzan’ın savcılığa verdiği ek ifadeye işaret etti.

Erkin, Erzan’ın ifadesinde belirttiği 8 Nisan Cumartesi günü Denizbank Avrupa-1 Bölge Müdürü’nün Çorlu’daki evine gelerek ertesi gün de korumalar eşliğinde Zincirlikuyu’daki Denizbank Genel Müdürlüğü’ne götürüldüğünü ve evde bulunan belgeleri bu kişiye teslim ettiğini, ayrıca ses kaydının alınarak "Bankada para almadığını, senin yaptığın eylemlerin bankada olmadığını söylemen gerek" dendiğine dikkati çekti.

Erkin bugün yayımlanan "İki gün görüşme yapıldı 17 saat sürdü... Ancak bir sayfalık ifade alındı" baaşlıklı yazısında, bankanın 26 Mayıs’ta hazırladığı “Seçil Erzan’la yapılan görüşmelerin bilgi notundaki” şu kısmı aktardı:

"İFADELER ARASINDA UÇURUM VAR"

“9 ve 10 Nisan 2023 tarihlerinde, Denizbank Genel Müdürlük binasının 18. katında Seçil Erzan ile yapılan görüşmeler öncesinde veya esnasında, adı geçene ilişkin ne bir çanta araması, ne bir üst araması yapılmış, Seçil Erzan’ın evden getirdiği hiçbir şeye bakılmamış, beraberinde getirdiği defter, ajanda, vs. hiçbir şey kendisinden alınmamıştır. Seçil Erzan, bu iki günde özetle; kurmuş olduğu sistemi, kimlerden ne kadar parayı nasıl alıp, nasıl ödemelerde bulunduğunu, paraları nerede teslim aldığını ve teslim ettiğini anlatmıştır. Görüşme süresince Seçil Erzan, zaman zaman da ‘sistem’ olarak tanımladığı bu yapıya kendisine elden para vermek ve/veya kendisinden elden para almak suretiyle dâhil olan kişilere ilişkin hatırladığı verilen ve alınan tutarları ifade etmiştir. Bu bilgiler, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından bir Excel tabloda birleştirilmiştir.”

Erkin, “Seçil Erzan’ın bankaya verdiği ifadeyle savcılığa verdiği ikinci ifade arasında uçurum var. Hatta... Bankanın bilgi notuyla Erzan’ın söyledikleri arasında da ciddi fark var” dedi.

Erkin, “Birisi yalan söylüyor ama kim? Ayrıca iki gün yaklaşık 17 süren görüşme sonucunda ortaya sadece bir A4 kağıdının çıkması da şaşırtıcı!” diye yazdı.

Erkin'in yazısında şu ifadeler yer aldı:

"O ifadeye geçmeden önce Seçil Erzan’ın 3 Mayıs 2023’te savcılığa verdiği ek ifadeyi hatırlayalım:

'11 Nisan 2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğum ifademi aynen tekrar ederim fakat bu ifadeye eklemek istediğim hususlar bulunmaktadır. Bunları teker teker açıklayacağım. Öncelikle evimde çıkan not kâğıtları benim tarafımdan tutulmuştur. Bu not kağıtlarını yazan meblağlar doğrudur ancak detaylarını sormanız halinde teker teker açıklarım. Fakat şu hususları da belirtmek isterim ki bu not kağıtlarından bizzat benim yazdıklarım doğrudur. 8 Nisan Cumartesi günü Denizbank Avrupa-1 Bölge Müdürü ... Çorlu’daki evime beni görmeye geldi. Bir sonraki gün 9 Nisan’da beni korumalar eşliğinde Zincirlikuyu’daki Denizbank Genel Müdürlüğü’ne götürdüler.

'... S.T. bana evde detaylı arama yap, beni seni 3-4 saatte olsa beklerim. Bütün notlarını, kâğıtlarını bana getir dedi. Ben de evde her yeri arayıp evde ajandamı ve notlarımı bulup ... Hanım’a verdim.

'...10 Nisan Pazartesi günü ben tekrar korumalar eşliğinde tekrar beni Zincirlikuyu’daki Genel Müdürlüğe getirdiler. Hem 9 Nisan Pazar günü hem de 10 Nisan Pazartesi günü Denizbank’ta benimle birlikte S.T, A.M.D., C.İ., T.K. bir liste oluşturduk.'

Şimdi Erzan’ın 9-10 Nisan’da Denizbank’ta verdiği ifadeye geçelim.

KİM YALAN SÖYLÜYOR?

O iki gün süren Denizbank ifade alma sürecinde de Seçil Erzan, 2000 yılında Çorlu’da çalışmaya başladığını, hisse senedinde kaybedip zarar ettiğini, bakiyesini karşılayabilmek için banka dışında kişilerden para aldığını anlatıyor. Bu ifadede Seçil Ezan ısrarla diyor ki:

“Bu nakit alış verişi tamamen banka dışında yapılmıştır. Sistemdeki açık yüksek getiri farkından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak herhangi bir menfaat elde etmedim. (9 Nisan 2023/Saat: 21.13)”

Banka da 26 Mayıs’ta hazırladığı “Seçil Erzan’la yapılan görüşmelerin bilgi notunda” diyor ki:

'9 ve 10 Nisan 2023 tarihlerinde, Denizbank Genel Müdürlük binasının 18. katında Seçil Erzan ile yapılan görüşmeler öncesinde veya esnasında, adı geçene ilişkin ne bir çanta araması, ne bir üst araması yapılmış, Seçil Erzan’ın evden getirdiği hiçbir şeye bakılmamış, beraberinde getirdiği defter, ajanda, vs. hiçbir şey kendisinden alınmamıştır. Seçil Erzan, bu iki günde özetle; kurmuş olduğu sistemi, kimlerden ne kadar parayı nasıl alıp, nasıl ödemelerde bulunduğunu, paraları nerede teslim aldığını ve teslim ettiğini anlatmıştır. Görüşme süresince Seçil Erzan, zaman zaman da ‘sistem’ olarak tanımladığı bu yapıya kendisine elden para vermek ve/veya kendisinden elden para almak suretiyle dâhil olan kişilere ilişkin hatırladığı verilen ve alınan tutarları ifade etmiştir. Bu bilgiler, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından bir Excel tabloda birleştirilmiştir.'

Ancak...

Seçil Erzan’ın bankaya verdiği ifadeyle savcılığa verdiği ikinci ifade arasında uçurum var. Hatta... Bankanın bilgi notuyla Erzan’ın söyledikleri arasında da ciddi fark var. Nasıl mı?

Erzan anlatıyor:

'8 Nisan Cumartesi günü S.T., Çorlu’daki evime yanıma geldiğinde zorla benden ses kaydı oluşturmamı istedi. Bana şahsi telefonunu konuşma sırasında açarak sesimi kaydetti. Benden o esnada ‘Seçilciğim ben senin uzun zamandır böyle sorunlar yaşadığını biliyordum. Keşke daha önce söyleseydin. Sen bize yardımcı ol ki biz de sana yardımcı olalım. Bankada para almadığını, senin yaptığın eylemlerin bankada olmadığını söylemen gerek. Bu adamlar nasıl olur da hala bankadan para istiyorlar’ şeklinde sözler söyledi. ‘Eğer sen sadece banka dışında bu eylemleri yaptığını söylersen bu güveni kötüye kullanma şeklinde olur, bankada olduğunu söylersen zimmet olur, ömrün çürür’ dedi. Aynı gün bankada A.M.D. (baş hukuk müşaviri) da bana ‘olay kesinlikle zimmet değil, sen bu olayları banka dışında yaptın, sana en iyi avukatı tutuyoruz, sana iki tavsiyem var, bir avukatın sözünden asla çıkmayacaksın, o ne derse onu yapacaksın, iki tutuklanmayacaksın fakat olur da tutuklanırsan itirazını biz yapacağız’ dedi. Bu ses kaydını bana karşı ellerinde sakladıklarını düşünüyorum. Bu ses kaydı alındığı sırada benim evimde N.A., G. S.B. akrabamız olan S. E. de yanımızda bulunuyordu. Bu olaya tanıklardır.'

Birisi yalan söylüyor ama kim?

Ayrıca iki gün yaklaşık 17 süren görüşme sonucunda ortaya sadece bir A4 kağıdının çıkması da şaşırtıcı!"