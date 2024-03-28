Banu Parlak gözaltına alındı
Geçtiğimiz günlerde köpeğinin bir başka köpeğe saldırması ile gündeme gelen sosyal medya fenomeni Banu Parlak görevli müdüre hakaret ettiği için gözaltına alındı.
Son dönemde Dilan ve Engin Polat çiftiyle yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Banu Parlak, Küçükçekmece Adliyesi İcra Müdürlüğünde görevli personele hakaretten gözaltına alındı.
Parlak, borçlu olduğu bir dosya ile ilgili Küçükçekmece Adliyesi İcra Müdürlüğüne gitti. Görevli müdürle tartışan Parlak, hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Daha sonra nezarethaneye kondu.
Parlak en son tasmasız dolaştırdığı köpeğinin bir başka köpeği parçalayarak öldürmesiyle gündem olmuştu.