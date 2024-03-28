Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Banu Parlak gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde köpeğinin bir başka köpeğe saldırması ile gündeme gelen sosyal medya fenomeni Banu Parlak görevli müdüre hakaret ettiği için gözaltına alındı.

Güncel
  • 28.03.2024 18:02
  • Giriş: 28.03.2024 18:02
  • Güncelleme: 28.03.2024 18:06
Banu Parlak gözaltına alındı

Son dönemde Dilan ve Engin Polat çiftiyle yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Banu Parlak, Küçükçekmece Adliyesi İcra Müdürlüğünde görevli personele hakaretten gözaltına alındı.

Parlak, borçlu olduğu bir dosya ile ilgili Küçükçekmece Adliyesi İcra Müdürlüğüne gitti. Görevli müdürle tartışan Parlak, hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Daha sonra nezarethaneye kondu.

Parlak en son tasmasız dolaştırdığı köpeğinin bir başka köpeği parçalayarak öldürmesiyle gündem olmuştu.

Banu Parlakın köpeği, saldırdığı komşusunun köpeğini öldürdü
BirGün'e Abone Ol