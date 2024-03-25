Banu Parlak'ın köpeği, saldırdığı komşusunun köpeğini öldürdü

Beylikdüzü'nde sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın tasmasız gezdirdiği köpeği, komşularının köpeğine saldırarak öldürdü. Saldırı sonucu tartışan taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir sitede yaşayan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeği, aynı sitede yaşayan komşusunun köpeğini öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, olay dün öğle saatlerinde Marmara Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Yasemin Kılıç ve annesi, köpekleri Leo'yu site içerisinde gezdirdiği sırada Banu Parlak'ın elinden kurtulan Drago isimli köpeği, Leo'ya saldırdı. Site sakinleri köpekleri güçlükle ayırmaya çalıştı. Leo'yu ağır yaralayan Banu Parlak'ın köpeği, Yasemin Kılıç'ın da kolunu çizdi. Olay sonrası veterinere götürülen Leo isimli köpek, hayatını kaybetti.

Kılıç ailesi, komşuları Banu Parlak ile tartıştı. İddiaya göre Banu Parlak'ın yanına çağırdığı kişiler, Kılıç ailesi mensuplarına saldırdı. Taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

Yaşananları anlatan Yasemin Kılıç ve Emin Kılıç kardeşler, Banu Parlak'ın cezalandırılmasını istedi.

"BANU PARLAK'IN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Emin Kılıç, "Yanımızda oturan Banu Parlak'ın çok büyük bir köpeği vardı. Kendisine defalarca söylememize rağmen tasmasız şekilde sitede gezdiriyordu. Dün 4 sıralarında köpeğimize saldırdı. Yoğun bakıma yatırıldı Leo. Bu sabah ise ölüm haberini aldık. Bizim canımız gitti. Ama Banu Parlak hala gülerek bizi suçluyor" ifadelerini kullandı.

Yasemin Kılıç ise, "Leo'yu dolaştırırken Banu Parlak'ın köpeğini gördük. Bahçe içerisinde tasmasız dolaşıyordu. Annem ile birlikte onunla karşılaşmamak için yolumuzu değiştirdik ancak tam içeri girerken Banu Parlak köpeği ile birlikte tasmasız şekilde çıktı. Köpek anında koşarak geldi. Leo'ya saldırdı. Köpeğin koştuğu Leo'yu parçaladığı an gözümden gitmiyor. Ben gece uyuyamadım. Hala hiçbir şey olmamış gibi güle güle bizi suçluyor. Bana saldırmaya çalıştılar. Ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Banu Parlak sen bir katlisin. Bu vicdan azabıyla nasıl yaşayacaksın" şeklinde konuştu.