Barcelonalı yıldız, PSG ile anlaştı

Barcelona'nın 6 sene önce Neymar yerine transfer ettiği Ousmane Dembele, Neymar'ın takım arkadaşı olmak üzere.

Barcelona'nın 26 yaşındaki Fransız yıldızı Ousmane Dembele, PSG ile anlaştı. Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

Konu ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, "Dembele bize PSG'ye katılmak istediğini söyledi. PSG'nin teklifi çok büyük ve onlarla rekabet etmemiz imkânsız. Dembele ayrılıyor" dedi.

Kadrolarından memnun olduğunu ancak Dembele'nin gidişinin kendilerini zayıflatacağını belirten Xavi, sağ bek ihtiyaçları olduğunu da söyledi.

Dembele'nin PSG ile 5 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken bonservis bedeli ise henüz belli değil. PSG ile Barcelona'nın 50 milyon euro civarında bir bedelde anlaşması bekleniyor. Dembele'nin kontratı önümüzdeki yaz sona eriyordu.

NEYMAR YERİNE GELMİŞTİ

Ousmane Dembele, Barcelona'ya 2017 yazında PSG'ye transfer olan Neymar yerine gelmişti. Barcelona, Dortmund'dan kadrsouna kattığı Dembele'nin bonservisine 125 milyon euro ödemişti. Dembele, aynı yaz Barcelona kadrosuna katılan Philippe Coutinho'nun ardından Barcelona tarihinin en pahalı transferi oldu.