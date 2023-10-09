Barınma krizinin içindeki öğrencilerden protesto

Kalacak yurt ve ev bulamayan üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Barınamıyoruz Hareketi, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü önünde, "Son dört yılda İstanbul'da kiralar yüzde 713 arttı. Hiçbir destek verilmeyen biz öğrenciler 20 bin lira bandında kiralar ödemeye mahkum ediliyoruz. Bakanlığın bütçesi neden KYK yurtlarına yatırılmıyor? Söz verilen KYK yurtları neden hala açılmadı? Gençliğin bütçesi nereye gidiyor? Taleplerimiz net. Özel yurtlarda ve apartlarda kalan öğrenciler için barınma desteği, kirada kalan öğrenciler için ise kira yardımı, fatura desteği sağlansın. Kapasiteler, ranzalı sistemlerle değil, nitelikli yurtlarla arttırılsın. KYK bursu ücretleri, asgari ücretin en az üçte birine denk düşecek şekilde ayarlansın" açıklaması yaptı.

Kalacak yurt ve ev bulamayan üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Barınamıyoruz Hareketi, yaşadıkları sorunlara ilişkin rapor ile taleplerini Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne sundu. Üniversiteliler, İl Müdürlüğü önünde bir de basın açıklaması yaptı.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Demir Karabacak açıklamada şunlara değindi:

BİNLERCE ÖĞRENCİNİN YEMEĞİNDEN KIL, CİVATA VE BENZERİ ŞEYLER ÇIKTI: Biz Barınamıyoruz Hareketi olarak 2 yıl önce pandemi sonrası ülkedeki barınma krizine dikkat çekmek için sokaklarda yatarak bu sorunu görünür kılmaya çalışmıştık. Aradan 2 yıl geçti. bu geçen 2 yılda, ülkenin dört bir yanında KYK yurtlarında binlerce öğrencinin yemeğinden kıl çıktı, civata parçaları çıktı. Yemekhanelerin yetersizliğini gördük. Yurtlarda barınma krizini çözmek için, Gençlik Spor Bakanlığı'nın yeni yurt yapmak, şöyle dursun, yurtlara ranza eklediğini gördük. Ranzaların bir çözüm olmadığını, bunun mevcut yurtlardaki kapasitesinin arttırılmasıyla, ranzalarla, barınma alanımızın kısıtlanmasıyla, yahut yeterli olmayan binalarda daha fazla öğrencinin barındırılmasıyla çözülmeyeceğini tekrar dile getirmek için bir program oluşturduk. Programımızın ilk günü bugün.

BİNLERCE ÖĞRENCİNİN YURTSUZ, EVSİZ KALMASI BİR TERCİH MESELESİDİR: Bugün İstanbul'da Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü önündeyiz, Ankara'da Gençlik Spor Bakanlığı önündeyiz ve muhataplarımıza bu ülkedeki barınma krizinin çözülebilir olduğunu anlatmak için bir Barınma Raporu'yla geldik. Barınma Raporumuzda ülkede şu an kaç KYK yurdunda kaç kişi barınıyor, bu öğrencilerin durumu nedir, nasıl barınma şartlarına sahipler tek tek anlattık. Bu barınma sorunu çözülebilir arkadaşlar. Ülkenin dört bir yanında, binlerce öğrencinin yurtsuz, evsiz kalması bir tercih meselesidir. Biz üniversite öğrencileri olarak bu sorunun çözülebilir olduğunu tekrardan anlatmak için bugün buradayız. Bu. sorunu çözülebilir. Ülkenin dört bir yanında yurtsuz kalan herkes, Barınamıyoruz Hareketi burada."

Üniversite öğrencisi Dilan Tekin ise şunları söyledi:

ÖĞRENCİLERİN ALIM GÜCÜ YOK EDİLDİ: Bu rapor, Barınamıyoruz Hareketi'nin yerel ve merkezi basından, emlak sitelerinden ve kendisine gelen ihbarlardan derlediği bilgileri birleştirerek hazırladığı bir rapordur. 2002'de burs ve kredi miktarı asgari ücretin yüzde 24'üne karşılık geliyorken bugün bu oran 11'e kadar düştü. Şanslıysak aldığımız burslar, değilsek, almak kat be kat fazlasıyla ödemek üzere aldığımız krediler 9 yıl önce 137 dolara denk geliyorken, bugün yalnızca 67 dolara denk düşüyor. Bu da biz öğrencilerin alım gücünün nasıl yok edildiğini açıkça ortaya koyarken, bütün bu imkansızlıkların içinde biz üniversite öğrencilerinden 10'undan 9'u açıkta kalıyor. Yerleşebilenlerimizse küçücük bir odada 6-8 kişilik belki de 15 kişilik odalarda bir arada yaşamaya mecbur bırakılıyoruz. Odalarımızdan fareler, yemeklerimizden böcekler çıkıyor ve zehirleniyoruz.

İSTANBUL'DA KİRALAR YÜZDE 713 ARTTI: Son 4 yılda İstanbul'da kiralar yüzde 713 arttı. Hiçbir destek verilmeyen biz öğrenciler 20 bin lira bandında kiralar ödemeye mahkum ediliyoruz. Biz öğrenciler olarak soruyoruz; Bakanlığın bütçesi neden KYK yurtlarına yatırılmıyor? Söz verilen KYK yurtları neden hala açılmadı? Gençliğin bütçesi nereye gidiyor? Bakanlık bilgi edinme hakkı kapsamında bütün bu soruları cevaplamak zorundadır. Taleplerimiz net. Özel yurtlarda ve apartlarda kalan öğrenciler için barınma desteği, kirada kalan öğrenciler için ise kira yardımı, fatura desteği sağlansın. Kapasitelere ranzalı sistemlerle değil, nitelikli yurtlarla arttırılsın. KYK bursu ücretleri, asgari ücretin en az üçte birine denk düşecek şekilde ayarlansın. Yurt koşulları iyileştirilsin. Meclis'te barınma komisyonu kurulsun. Yineliyoruz, bizleri görmek, taleplerimizi karşılamak zorundasınız. Çünkü bu sorun çözülebilir."