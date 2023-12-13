Barış Akademisyeni Murat Sevinç, görevine iade edildi

'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza attığı için Ankara Üniversitesi'deki görevinden ihraç edilen Barış Akademisyeni Murat Sevinç, görevine iade edildi.

Bin 128 akademisyenin imzasıyla 11 Ocak 2016'da yayınlanan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için 7 Şubat 2017'de Ankara Üniversitesi'ndeki görevinden KHK ile ihraç edilen Murat Sevinç, görevine iade edildi.

Eğitim Sen Ankara 5 no'lu Şube'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa kürsüsünden ihraç edilen Murat Sevinç'in 22. İdare Mahkemesi kararıyla göreve iade edildiği aktarıldı.

Barış İçin Akademisyenler Bildirisine imza attığı için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa kürsüsünden ihraç edilen Murat Sevinç hocamız 22. idare mahkemesi tarafından görevine iade edildi. Tüm hocalarımız görevine dönene kadar mücadelemize devam edeceğiz. pic.twitter.com/mXuhIsPWm7 — Eğitim Sen Ankara 5 (@ankara5nolu) December 13, 2023

1970’te İstanbul’da doğan Murat Sevinç, 1988’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. Sevinç, Yüksek lisans yaparken 1995 yılında Anayasa Kürsüsü asistanı oldu.

2017'de ihraç edildikten sonra Gazete Duvar'da yazmaya başlayan Murat Sevinç, yazılarına Diken'de devam ediyor.