Barış Atay'dan Hatay açıklaması: Başka bir şey aramaya gerek yok

TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak eski futbolcu Gökhan Zan'ı açıkladı. Daha önce TİP listesinden Hatay'dan aday gösterilebileceği konuşulan eski TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, "Biz isimler üzerinden siyaset yapmayız. Burada başka bir şey aramaya gerek yok" açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak eski futbolcu Gökhan Zan'ı açıkladı.

TİP eski Hatay Milletvekili Barış Atay, Gökhan Zan'ın adaylığının açıklanmasının ardından açıklama yaptı.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Gökhan Zan'ın basın toplantısına katılan Atay, "Biz isimler üzerinden siyaset yapmayız. Dönem dönem aldığımız görevler var. Ben bana verilen görevi elimden geldiğince yerine getirmeye çalıştım. Partiyle birlikte yürümeye devam ediyorum" diye konuştu.

Atay şu ifadeleri kullandı:

"Dün Barış Atay ismi vardı, teveccüh için teşekkürler. Şu an Gökhan Zan arkadaşımız elini taşın altına koyması gerektiğine inandı. Görevi layıkıyla yerine getirebileceğine inanmasak zaten burada bir kolektif çaba söz konusu olmazdı.

Can Atalay isminin TİP saflarında yankılandığı gibi yarın başka mücadelelerde yeni isimler ortaya çıkacak. Barış Atay ismini TİP'in isimlerinden biri olarak değerlendirmek lazım, burada başka bir şey aramaya gerek yok.

Ayrıca bir yandan da sanat da önemli bir mücadele alanı."

Barış Atay'ın ardından söz alan Gökhan Zan da "Değerli kardeşim Barış Hatay'ın sembolüdür. Hatay'ın çok sevdiği ve bağrına bastığı çok değerli bir isim. Bizler bir sporcunun ve sanatçının birleştirici ruhunu da unutmayalım" dedi.