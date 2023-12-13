Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu: BirGün'den İsmail Arı'ya ödül

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu. BirGün'den İsmail Arı, "Menzil’den sahtekârlık" başlıklı haberiyle Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü aldı.

1994 yılında haber için göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşama veda eden gazeteci Barış Selçuk’un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 24’üncüsü düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

BirGün Gazetesi İsmail Arı, "Menzil’den sahtekârlık" başlıklı haberiyle, Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü aldı.

Barış Selçuk Gazetecilik ödüllerine değer görülen diğer isimler ve eserleri şöyle:



“İzmir Kent Haberi” dalında İhlas Haber Ajansı tarafından yayımlanan Ceren Atmaca Özden ve Sinan Yeniçeri'nin “Berk'in Güçlü Annesi, AKUT'la hayata bağlayacak” haberi birinci oldu. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü dokuzeylül.com internet sitesinde yayımlanan “Camisiz Okulun Köyü'ne İmam” başlıklı haberi ile Mert Yasin Alpdündar kazandı.

“Ulusal Haber” dalında Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın “FETÖ Borsası'na bomba gibi düşecek: Tamince pazarlığının ses kaydını dinledim” başlıklı haberi birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü Birgün muhabiri İsmail Arı'nın “Menzil'den Sahtekarlık" haberi aldı.

“İzmir Kent TV Haberi” dalında Habertürk Televizyonu'ndan Gülçin Hacıevliyagil Ayçe ile Mustafa Kemal Kiruk'un "Adios Yeşil Tire" haberi birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü Demirören Haber Ajansı'ndan Nevra Uçkaç ile Tekin Gürbulak'ın "Öğrenciler Yarış Aracı Yaptı; Ralli Pilotu Okul Müdürü İki Kupayla Döndü” haberi aldı.

“Haber Fotoğrafı” dalında Demirören Ajansı'ndan Ergin Karataş'ın "İşte Fişekli Saldırı Anı" başlıklı haberde yayımlanan fotoğrafı birinciliğe layık görüldü. Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü “Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı İzmir'de Yapıldı”" başlıklı haberde yayımlanan fotoğrafıyla Anadolu Ajansı'ndan Ömer Evren Atalay kazandı.

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BARIŞ SELÇUK KİMDİR?



21 Eylül 1961’de Aydın’da doğan Barış Selçuk, ilköğretimi 1972’de Anamur’da, ortaöğrenimi Eskişehir Devrim Ortaokulu’nda, liseyi Trabzon Lisesi’nde tamamladı. 1978 yılında girdiği Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 1983 yılında mezun oldu. Askerliğini 1984-1986 yıllarında Kırklareli Piyade Alayı’nda Asteğmen olarak yaptı. 1986 yılında Yeni Asır Gazetesi’nde “ekonomi”, 1989–1990 yıllarında Günaydın Gazetesi’nde “politika”, 1991 yılında ise Hürriyet Gazetesi Ankara Bürosu’nda “Parlamento muhabirliği” yaptı. 5 Ağustos 1994’te Tansu Çiller ve Murat Karayalçın’ın Giresun’da fındık taban fiyatını açıklamalarını izlemeye giderken, trafik kazasında, muhabir arkadaşı Hande Mumcu, kameraman Salih Peker ve araç sürücüsü ile yaşamını yitirdi.