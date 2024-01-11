Barış Terkoğlu'ndan 'MİT'te fotoğraf krizi' tepkisi: Madem hukuk herkes için sorumluları yargılayın

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı MİT etkinliğinden fotoğrafların paylaşılması kriz yarattı. Gazeteci Barış Terkoğlu, 2020'de MİT mensubunun cenazesine ilişkin yaptıkları ve tutuklanmalarına neden olan haberi hatırlattı. Terkoğlu, "Madem hukuk herkes için, öyleyse Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı’nda bu işin sorumlularını da yargılayın” diye yazdı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 97. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında salondan çekilen fotoğraflar, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Fotoğraflarda aralarında üst düzey MİT mensuplarının da olduğu tahmin edilen katılımcıların yüzleri görüldü. Ancak daha sonra paylaşımda düzenleme yapıldı ve söz konusu fotoğraflar kaldırıldı.

Hayatını kaybeden MİT mensubunun cenazesine ilişkin yaptığı haberde “MİT mensuplarını ifşa” gerekçesiyle gazeteci Hülya Kılınç ile birlikte haklarında tutuklama kararı çıkan gazeteci Barış Terkoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 97. kuruluş yıldönümü etkinliklerine ilişkin Erdoğan'ın hesabından önce paylaşılan sonra silinen fotoğraflarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“O davada suçlama konusu yapılan personel hayatını yitirmişti. Yani bir güvenlik sorunu yoktu. İfşa bahaneydi. Burada ise halihazırda görevdeki personel ifşa edildi. Yani yasa sahiden uygulanacaksa tam da bunun için var” diyen Terkoğlu, “Madem hukuk herkes için, öyleyse Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı’nda bu işin sorumlularını da yargılayın” diye yazdı.

Barış Terkoğlu hakkındaki eski tutuklama kararını hatırlatarak sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

“Cumhurbaşkanı dün MİT’in kuruluş yıldönümünde konuştu. Hem Cumhurbaşkanlığı hesabından hem Adalet Bakanlığı hesabından görev başındaki çok sayıda MİT personelinin fotoğrafı açık şekilde paylaşıldı. Tepkilerin ardından fotoğraflar silindi. Ancak ifşa olan oldu bir kere… 4 yıl önce şehit olmuş bir MİT personelinin cenaze haberi nedeniyle benim de aralarında olduğum bir grup gazeteci tutuklanmış, yargılanmıştı. O davada suçlama konusu yapılan personel hayatını yitirmişti. Yani bir güvenlik sorunu yoktu. İfşa bahaneydi. Burada ise halihazırda görevdeki personel ifşa edildi. Yani yasa sahiden uygulanacaksa tam da bunun için var.

Madem hukuk herkes için, öyleyse Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı’nda bu işin sorumlularını da yargılayın. Ya da vatan-millet gibi inanmadığınız değerlerin edebiyatını yapmayın. Ha, olmayacağını elbette biliyoruz. Zira Türkiye’de yargı gücünü zalimin kılıcı, zorbanın sopası olmak isteyenler elinde tutuyor. Ama ikiyüzlülerin maskesini düşürmek de bizim işimiz!”

Cumhurbaşkanı dün MİT’in kuruluş yıldönümünde konuştu.

Hem Cumhurbaşkanlığı hesabından hem Adalet Bakanlığı hesabından görev başındaki çok sayıda MİT personelinin fotoğrafı açık şekilde paylaşıldı.

Tepkilerin ardından fotoğraflar silindi.

Ancak ifşa olan oldu bir kere…

4 yıl… https://t.co/wKQ6M18dTz — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) January 11, 2024

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un sosyal medya hesaplarından MİT törenine ilişkin paylaşılan fotoğraflar kriz yaratmıştı.



Söz konusu fotoğraflar, törene katılan görevdeki MİT mensuplarının yüzleri göründüğü gerekçesiyle silinmişti.

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GAZETECİLER TUTUKLANMIŞTI

MİT Kanunu'nun 27 Maddesi'ne göre, MİT'te görev yapan kişileri ifşa etmenin cezası iki yıldan sekiz yıla kadar hapis.

5 Mart 2020'de Libya’da hayatını kaybeden MİT mensubunun cenazesine ilişkin yaptıkları haber nedeniyle Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç tutuklanmış; OdaTV internet sitesine erişimin engellenmesi kararı verilmişti. O dönem OdaTV'nin genel yayın yönetmeni olan Barış Pehlivan da aynı gerekçeyle 6 Mart’ta tutuklanmıştı.