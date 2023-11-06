Barış Yarkadaş: Aktif gazeteciliği bırakıyorum

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, mesleği bırakıp bırakmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Yarkadaş, "Aktif gazeteciliği bırakıyorum" dedi. Yarkadaş, TV100'den kendisine siyaset yorumcusu olarak devam etmesi yönünde teklif geldiğini söyledi ve "Bunu düşüneceğim, kararımı vereceğim" dedi.

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş'ın geçen eylül ayında TV100'de katıldığı canlı yayında kullandığı "Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım" sözleriyle ilgili ne yapacağı birkaç gündür merak konusuydu.

Yarkadaş, TV100'de bu konuda bir açıklama yaparak "Aktif gazeteciliği bırakıyorum" dedi. Yarkadaş, TV100'den kendisine yorumcu olarak devam etmesi yönünde teklif geldiğini söyledi ve "Bunu düşüneceğim, kararımı vereceğim" dedi.

Yarkadaş'ın açıklamasının ardından programda isminin altında CHP 26. Dönem Milletvekili yazıldı.

Yarkadaş'ın açıklaması şöyle:

"29 MİLYON KİŞİ O VİDEOYU İZLEDİ"

"Bahsi geçen video tv100'de Kübra Par'ın programında yaptığım bir konuşma. Bir bilgisayar programcısı arkadaşım oturmuş araştırmış bu video ne kadar izlendi diye. Tam 29 milyon kişi tarafından bu video izlenmiş. Arkadaşımız bu konularda çok mahir. Algoritma ile nerelerde yayıldığını buldu. Erişimi hesaplamamış. Twitter'da sadece "istifa et" diyenler yok çok sayıda "istifa etme, biz seni seviyoruz" diyenler var.



"İKİLİ MASADA CHP'NİN YÖNETİLMESİNDEN KAYGI DUYDUĞUMU BELİRTTİM"

O programın olduğu zaman kongrelerde çok bir eğilim ortaya çıkmamış. Özel ve İmamoğlu anlaşma yapmamış. Özel'in kazanacağına dair bir şans verilmiyor. Yerel seçimlere kadar Kılıçdaroğlu ile yola devam edilmesini istiyorum. Özel ve İmamoğlu'nun bir araya geldiğinde CHP Genel Başkanı'nın tek başına olarak değil bir ikili masada CHP'nin yönetilmesinden kaygı duyduğumu belirttim. İkili masa ile CHP'nin yönetilmesinden kaygı duyuyorum. Özel'e yönelik eleştirilerim var. Bu eleştirileri geçmişte kendisine söyledim. İmamoğlu'nu başarılı bir başkan olarak görüyorum ancak parti içi siyasete müdahil olmasını doğru bulmuyorum. Hala daha İmamoğlu'nun başarılı bir başkan olduğunu söylüyorum.



Kılıçdaroğlu'na da haksızlık yapılmaması için Kılıçdaroğlu'nu desteklediğimi açıkladım. Kılıçdaroğlu konuştuğumda da bunu tekrarladım. Kendisine hiçbir beklentimin olmadığını söyleyerek destekledim. Kılıçdaroğlu da hakkımı teslim ederek "sen zaten bizden hiçbir zaman bir şey talep etmedin" dedi. Ben Kılıçdaroğlu ile acı tatlı günler yaşadım. Beni 2 kere millletvekili listesine koymadı. Ben ona rağmen hakkım geçmişse hakkımı helal ettim. İnsanlık budur.



"BENİM GAZETECİLİK DIŞINDA HİÇBİR GELİRİM YOK"

Kübra sordu "kazanırsa mesleği bırakırım" dedim. Özel kazandıktan sonra bu video dolaşıma sokuldu. Uzun yıllardır gazetecilik yapıyorum. Benim gazetecilik dışında hiçbir gelirim yok. Ben ihale inşaat bilmem. Onun için burada oturup konuşuyorum. Bu kurum kendi yağıyla gücüyle ayakta duran, hiç kimseye minneti olmayan, çalışanlarını tam anlamıyla özgür kılan bir kuruluş.



"BEN GAZETECİLİĞİ HERHANGİ BİR MESLEK OLARAK GÖRMÜYORUM."

Ben gazeteciliği herhangi bir meslek olarak görmüyorum. Gazeteciliği bir kamu görevi ve iktidarı denetleyen bir meslek olarak görüyorum. Gazetecilik yaparken de kamunun çıkarlarını gözetiyorum. Bu bağlamda da siyasetçi kimliğim olduğu için CHP'nin üyesi olduğum için de tavır alıyorum. Ankara'ya gidip Kemal Bey'e, İstanbul'a gelip İmamoğlu'na selam çakan biri değilim. Ne öyle bir karakterim var ne de Allah beni o duruma düşürsün. Ben düşüncelerinin arkasında duran biriyim. "Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım" dedim. Türkiye'de böyle iddialı laflar her zaman dile getirildi. Bir hakem Fenerbahçe, Sevilla'yı yenerse çiçekli bikini gidip Taksim'de dolaşacağını söyledi. Fenerbahçe, Sevilla'yı yendi ama o hakem sözünü tutmadı. Bir yazar bir sanatçı için "kasedini dinledim, berbat, bu kaset satarsa bıyıklarımı keserim" dedi ama sözünü tutmadı.



"AKTİF GAZETECİLİĞİ BIRAKIYORUM"

Ben kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum. Bugün 23.49 itibarıyla sizlerin huzurunda sizlere verdiğim üzere karakterim gereği aktif gazeteciliği bırakıyorum