Barış Yarkadaş, İYİ Parti'den istifa edeceği iddia edilen ismi açıkladı

Yerel seçimde her ilde ittifaksız aday çıkarma kararı alan İYİ Parti'de peş peşe gelen istifaların ardından ortaya bir iddia daha atıldı. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, İYİ Parti'den istifa edecek kişiyi açıkladı.

İYİ Parti'de istifaların süreceği iddia edildi. İddiayı gündeme yakın zamanda aktif gazeteciliği bıraktığını duyuran eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş getirdi. TV100'de yayımlanan "Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık"ta İYİ Parti kulisi aktaran Barış Yarkadaş, 'önümüzdeki günlerde başka milletvekillerinin daha istifa edeceği'ni iddia etti.

'SEÇİME İTTİFAKSIZ GİRME TEPKİSİ'

Aktaş'ın "İYİ Parti dağılıyor mu? Bu çok ağır bir eleştiri mi olur?" sorusu üzerine Yarkadaş "Az önce İYİ Parti’nin Genel Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan istifa etmiş. İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı, Aylin Anıl Arslan Partisinin 81 ilde seçimlere ittifaksız girme kararına tepki göstererek partisinden istifa ettiğini duyurdu. Önümüzdeki günlerde başka milletvekilleri daha istifa edecek. Ankara’daki bir milletvekili de istifa edecek. Yüksel Arslan’ın da istifası bekleniyor" ifadelerine yer verdi.