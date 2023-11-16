İYİ Parti'de bir istifa daha geldi

İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan, istifa ettiğini duyurdu. Partinin yerel seçim kararını eleştiride bulunan Arslan, bunun iktidara yarayacağı görüşünü savundu.

İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Arslan, “İYİ Parti tarafından alınan bu karar ve son dönemde yapılan açıklamaların belediye seçimlerinde de AK Parti ve Cumhur ittifakını destekler ve mevcut iktidarı güçlendirir nitelikte olması sebebiyle İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa ediyorum” dedi.

İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan, partiden istifa ettiğini duyurdu. Arslan’ın sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklama şöyle:

“20 yıldır kadın hastalıkları ve doğum hekimi olarak ülkeme hizmet verirken 2023 yılı genel seçimlerinde İYİ Parti Hatay Milletvekili Adayı olarak seçimlere katıldım. O dönemde yaşanan deprem felaketi, oradaki insanlara nasıl yardımcı olabiliriz fikri, bir hekim olarak benim ve hekim arkadaşlarımızın yaşadığı zorluklar, iktidarın yanlış sağlık politikaları sebebiyle vatandaşın doktora düşman edilmesi ve bunun sonucunda şiddet gören ve her geçen gün değersizleştirilen sağlık çalışanlarının ülkeyi terk etmesi gibi sayısız sebepler siyasete katılmamda etkili oldu. Bu süreçte beni en çok heyecanlandıran ise; muhalif partilerin bir araya gelerek ittifak oluşturması ve mevcut iktidarı değiştirme çabası olmuştur. Seçim sonrası dönemde her muhalif aday ve ittifak partilerine gönül veren seçmenler gibi büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadım ama siyasi mücadeleye devam kararı aldım. Partinin önerisi ve oluru ile Sağlık Politikaları Başkan Yardımcılığı görevine atandım. Bugüne gelindiğinde; 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının alınmasının başta ittifakla iktidara karşı kazanılmış büyükşehir belediyelerinin kaybedilmesi olmak üzere, ülkenin menfaati açısından bir çok olumsuz sonuçlar doğuracağı aşikardır. İYİ Parti tarafından alınan bu karar ve son dönemde yapılan açıklamaların belediye seçimlerinde de AK Parti ve Cumhur ittifakını destekler ve mevcut iktidarı güçlendirir nitelikte olması sebebiyle İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa ediyorum.

28.Dönem Hatay Milletvekili adaylığım döneminde ve görevim sürecinde birlikte yol yürüdüğüm, çalışmaktan onur duyduğum tüm arkadaşlarıma ve İYİ Partililere teşekkür ediyorum.”