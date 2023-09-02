Barışın sesi her yerde yankılandı

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde yurttaşlar yurdun dört bir yanında alanlara çıktı. Açıklamalarda çatışmalara, savaşlara, emperyalist saldırganlığa ve hukuksuzluklara dikkat çekildi, barışın sesini yükseltme çağrısı yapıldı.

Haber Merkezi

1 Eylül Dünya Barış Günü yurdun dört bir yanında çeşitli açıklamalar ve eylemlerle kutlandı. Siyasi partilerin ve emek ve demokrasi güçlerinin birçok kentte yaptığı açıklamalarda barışın hâlâ acil bir ihtiyaç olduğu vurgusu yapıldı. Yapılan açıklamalarda ayrıca silahlı çatışmalara, savaşlara, ülkedeki hukuksuzluklara dikkat çekilerek, savaşa karşı barışın sesini yükseltme çağrısı yapıldı.

İHD Ankara Şubesi’nin her ayın ilk cuma gününde gerçekleştirdikleri “barış nöbeti”nin 13’ncüsü 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne atfedildi. Nöbette “Amasız, fakatsız barış hemen şimdi” pankartı asılırken, nöbete gazeteci-yazar Hüseyin Aykol, HDP Ankara İl Eş Başkanı Pakize Sinemilioğlu ve çok sayıda kişi katıldı. Basın metinini İHD Ankara Şube Eş Başkanı Aslı Saraç okudu.

1 Eylül Dünya Barış Günü, Balıkesir’in Gömeç ilçesinde ilk kez kutlandı. Etkinlik, Gömeç Emek ve Demokrasi Bileşenlerinin çağrısıyla düzenlendi.

İzmir’de Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi, 1 Eylül Barış Günü kapsamında Barış Selçuk Parkı’nda basın açıklaması düzenledi. Kadınlar

“Dünyaya barışı kadınlar getirecek”, “Çocuklarımıza en güzel miras barıştır”, “Savaşa inat yaşasın barış” yazılı dövizler taşıdı.

Van’da HDP, Yeşil Sol Parti, DBP, TJA, Barış Anneleri Meclisi ve kitle örgütleri temsilcilerinin katılımıyla 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Van HDP İl Örgütü binasında basın açıklaması yapıldı. “Aştî jiyan e (Barış hayattır)” pankartının açıldığı açıklamaya kent milletvekilleri de katıldı.

İHD Batman Şubesi öncülüğünde kitlesel basın açıklaması gerçekleştirildi. Yılmaz Güney Parkı’nda gerçekleşen açıklamaya Yeşil Sol Parti Batman Milletvekilli Zeynep Oduncu, Barış Anneleri Meclisi, TJA, MEBYA-DER’in de aralarında bulunduğu 48 demokratik kitle örgütü ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Dört dilde “barış” dövizinin taşındığı açıklamada, “Barış insan hakkıdır, barış insanlığın teminatıdır, yaşasın barış” yazılı pankart açıldı. Yeşil Sol Parti ile HDP, “Toplumsal barış için eşit ve özgür yaşam” şiarıyla Diyarbakır’da kitlesel bir miting düzenledi. Mitingin yapıldığı İstasyon Meydanı parti bayrakları ile süslenirken, alanda “1 Eylül barıştır”, “Savaşlara ses çıkarıyoruz biz kadınlar barış istiyoruz”, “Direne direne kazanacağız”, “Onurlu barış için se nde ayağa kalk”, “Orman yangınları politiktir”, “Disa Jin disa jiyan”, “Kadın barışın teminatıdır” yazılı pankartlar asıldı.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, DPB Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz ile milletvekilleri Adalet Kaya, Halide Türkoğlu, Newroz Uysal ve TJA’lı kadınlar, “Jin, jiyan, azadî” ve “Kadın tutsaklara özgürlük” pankartıyla alana yürüdü. Yürüyüş esnasında sık sık “Siyasi tutsaklar onurumuzdur”, “Jin, jiyan azadî” ve “Berxwedan jiyane” sloganları atıldı ve zılgıtlar çekildi.

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YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da Dünya Barış Günü dolayısıyla yazılı basın açıklaması yaptı: Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının hemen eşiğindeyken, 1 Eylül vesilesiyle, kurucu söylemlerinden olan ‘Yurtta barış Dünyada barış’ sözünü inatla ve ısrarla dile getiriyoruz. Ancak biliyoruz ki ‘savaşa hayır’ demek, ‘barış talep etmek’ tek başına yeterli değildir. ‘Savaşa hayır’ demek, aynı zamanda emperyalizme dur diyebilmektir. Emperyalist güçlerin tüm dünyayı tahakküm altına alma hırsına ve enerji kaynaklarını kontrol etme arzusuna dur diyebilmektir. Bugün özellikle ülkemizde, iktidarın izlediği NATO yanlısı militarist politikaları reddetmek; ülkede, bölgede, dünyada barışı ve halkların kardeşliğini savunmak; savaşlara, işgallere, her türden yayılmacılığa karşı çıkmak demektir. Barış için mücadele etmek ancak ve ancak eşit, özgür, adil bir ülke ve dünya talebiyle mümkündür. Bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları olarak bizler ‘yurtta barış, dünyada barış’ istiyoruz!