Bartın'da KYK öğrenci yurdu önünde asansör eylemi

Aydın'da KYK yurdunda arızalı asansörün asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın ölümünün ardından Bartın'da KYK'ya bağlı 1084 kapasiteli yurtta öğrenciler, arkadaşlarının içinde olduğu sırada sarsılan asansörün yapılması için protesto eylemi gerçekleştirdi. Yurt önünde bir araya gelen çok sayıda öğrenci, telefonlarının ışıklarını yakarak, ‘asansör bakımları yapılsın’ diye bağırarak slogan attı.

Güncel 28.10.2023 16:44 Giriş: 28.10.2023 16:44

Güncelleme: 28.10.2023 16:53 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

Bartın Üniversitesi'nin Ağdacı yerleşkesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda, asansörün sarsılması nedeniyle korku yaşayan öğrenciler yurt bahçesinde toplanarak, eylem yaptı. Ağdacı yerleşkesinde bulunan 1084 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdundaki asansöre binen 2’si öğrenci 1 temizlik görevlisi, -1’e inmek istedikleri sırada asansörün sarsılmasıyla korku yaşadı. Bunun üzerine öğrenciler ve arkadaşları yurt önüne çıkarak, eylem yaptı. Kız öğrenciler telefonlarının ışıklarını yakarak, ‘asansör bakımları yapılsın’ diye bağırarak slogan attı. Polis ve jandarma ekiplerinin çevrede yoğun güvenlik önlemi almasının ardından Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, yurda gelerek öğrencilerle görüştü. Öğrenciler, Akkaş’la görüştükten sonra olaysız şekilde yurda girdi. KYK yurdunda bir öğrenci arızalanan asansörde mahsur kaldı: Binlerce öğrenci protesto etti