KYK yurdunda bir öğrenci arızalanan asansörde mahsur kaldı: Binlerce öğrenci protesto etti
Aydın'da KYK yurdunda arızalı asansörün asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın ölümünün ardından Sivas'ta, KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nde 10 bin kişilik kız öğrenci yurdunda da arızalanan asansörde bir öğrencinin mahsur kalmasına tepki gösteren binlerce öğrenci protesto eylemi düzenledi. Asansörde mahsur kalan öğrenci ise yurt görevlileri ve arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Sivas'ta, KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nde 10 bin kişilik kız öğrenci yurdunda da arızalanan asansörde bir öğrencinin mahsur kalmasına tepki gösteren binlerce öğrenci protesto düzenleyip slogan attı.
Olay, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Kardeşler Caddesi üzerindeki KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsündeki kız öğrenci yurdunda meydana geldi.
Yurtta gece saatlerinde arızalanan asansörde ismi henüz öğrenilemeyen bir öğrenci mahsur kaldı. Öğrencinin yardım çığlıkları sonrası yurt görevlileri çalışma başlatırken, arkadaşları da yardıma koştu. Yurt görevlileri ve çok sayıda öğrencinin yarım saatlik çalışması sonucu, asansörde mahsur kalan öğrenci kurtarıldı.
BİNLERCE ÖĞRENCİ BAHÇEYE ÇIKIP, OLAYI PROTESTO ETTİ
Olaya tepki gösteren binlerce öğrenci, bahçede toplanarak yaşanan olayı protesto etti. Öğrenciler slogan attıktan sonra odalarına dağılırken, polis ekipleri ise yurt çevresinde güvenlik önlemi aldı.
ZEREN ERTAŞ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Aydın'ın Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'ndaki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 2 gün önce meydana gelen olayda; 15 kişilik asansörün arıza nedeniyle halatı kopmuştu. Asansörde çok sayıda öğrenci mahsur kalmıştı.
Mahsur kalan öğrencilerden Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş, sıkışarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili, yurdun asansörlerinin bakımını üstlenen firmanın sahibi Mustafa Büyükyapıcı (42), tutuklanmıştı.
Asansör bakımının öğrencilerin uyarılarına rağmen yapılmaması kamuoyunun tepkisine neden olmuştu. Çok sayıda kentte yüzlerce öğrenci protesto eylemi düzenlemişti.