KYK yurdunda bir öğrenci arızalanan asansörde mahsur kaldı: Binlerce öğrenci protesto etti

Aydın'da KYK yurdunda arızalı asansörün asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın ölümünün ardından Sivas'ta, KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nde 10 bin kişilik kız öğrenci yurdunda da arızalanan asansörde bir öğrencinin mahsur kalmasına tepki gösteren binlerce öğrenci protesto eylemi düzenledi. Asansörde mahsur kalan öğrenci ise yurt görevlileri ve arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Güncel 28.10.2023 11:30 Giriş: 28.10.2023 11:30

Güncelleme: 28.10.2023 11:43 Kaynak: DHA

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