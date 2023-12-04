Bartın ve Ordu'da iş cinayeti: 2 işçi öldü

Emek Servisi

Bartın'da 5 katlı otelin çatısında çalışırken düşen Hüseyin Yeşilbay ve Ordu'nun Fatsa ilçesinde çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen Orhan Çok yaşamını yitirdi.

Bartın'ın Amasra ilçesi Kum Mahallesi'nde 5 katlı otelin çatısında babası Ali Yeşilbal ile tamir işi yapan Hüseyin Yeşilbal, dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü. Baba Yeşilbal, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Hüseyin Yeşilbal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada baba Yeşilbal, gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ordu’nun Fatsa ilçesi Ayazlı Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın 4'üncü katında çalışan Orhan Çok (30), dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Çok, ambulansla sevk edildiği Fatsa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.