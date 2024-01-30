'Başak Demirtaş adaylık başvurusu yaptı' iddiası: Sezai Temelli'den açıklama

Başak Demirtaş'in İBB adaylığı için DEM Parti'ye başvuruda bulunduğu iddiasına ilişkin Sezai Temelli'den açıklama geldi. "15 gün önce yaptığı 'Demirtaş'ın aday olmak istemesi sevindirici' sözünün bugün haber yapıldığını" belirten Temelli, "Doğru değil" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylık başvurusu yaptığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Zübeyde Sarı'ya konuşan Temelli, "‘Başak Demirtaş’ın aday olmak istemesi sevindirici’ sözümü, bugün bu şekilde haber yapmışlar. Doğru değil" ifadelerini kullandı.

Başak Demirtaş’ın İBB adaylığı için başvuru yaptığına dair haber Sezai Temelli’ye dayandırılıyor. Sezai Temelli ile görüştüm



“15 gün önce yaptığım ‘Başak Demirtaş’ın aday olmak istemesi sevindirici’ sözümü, bugün bu şekilde haber yapmışlar doğru değil” dedi. — Zübeyde Sarı (@zubeydesariii) January 30, 2024

NE OLMUŞTU?

Başak Demirtaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için DEM Parti'ye adaylık başvurusu yaptığı iddia edilmişti.

Söz konusu iddia, Sezai Temelli'nin 22 Ocak'ta yaptığı açıklamaya dayandırılmıştı.

Temelli, 22 Ocak tarihinde TBMM'de yaptığı açıklamada, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır" demişti.