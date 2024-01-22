Başak Demirtaş'ın olası adaylığı: Özgür Özel'den ilk yorum

CHP lideri Özel, Başak Demirtaş'ın olası İstanbul adaylığına ilişkin ilk yorumunda, "Bize karşı yapılan her türlü saygısız yaklaşımı boşa düşürmesi açısından son derece önemlidir" ifadesini kullanarak karara saygı duyulması çağrısı yaptı. Merkez Bankası Başkanı Erkan ile ilgili iddialara da değinen Özel, "Saray entrikaları ile başkan değiştiriliyor. Merkez Bankası'nın bu entrikalara ihtiyacı yok. İtibar suikastı doğru değil" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dersim'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başak Demirtaş'ın olası adaylığı ile ilgili konuşan Özel, "Her Türk vatandaşının hakkı olan seçme ve seçilme hakkını kullanmaya ilişkin irade beyanı veya 'katkısı olacaksa düşünebilirim' demesi herkesin saygı duyması gereken bir yaklaşımdır. Bize karşı yapılan her türlü saygısız yaklaşımı boşa düşürmesi açısından son derece önemlidir" dedi.

"İMAMOĞLU İSTANBUL'A İYİ GELDİ"

Gerçekleşmemiş bir adaylık üzerinden yorum yapmanın mümkün olmadığını kaydeden Özel, "CHP olarak duruma şöyle bakıyoruz; Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı bütün İstanbul'a iyi geldi. O yüzden biz CHP olarak İmamoğlu'na bir kez daha bu görevi talep etmesi için bir yetki verdik. İstanbullular yetki verirse 5 yıl daha ranttan,partizanlıktan uzak bir belediyecilik olacak" diye konuştu.

Önümüzdeki hafta içinde Parti Meclisi'nde (PM) çok sayıda belediye başkanı adayını daha açıklayacaklarını bildiren Özel, "Önümüzdeki hafta oldukça mesafe alacağımızı düşünüyorum" dedi.

"MERKEZ BANKASI'NDA VESAYET SAVAŞI YAŞANIYOR"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili iddialara da değinen Özel, "Merkez Bankası Türkiye'nin en köklü kurumlarından birisi. İddiaların tamamını doğru kabul ederek ya da yanlış kabul ederek haksızlık etmek veya bilmeksizin korumak istemem. Merkez Bankası'nda vesayet savaşı yaşanıyor. İtibar suikastı diyenler var. Merkez Bankası gibi bir kuruma yakışmıyor. Saray entrikaları ile başkan değiştiriliyor. Merkez Bankası'nın bu entrikalara ihtiyacı yok. İtibar suikastı doğru değil. Demokrasilerde Merkez Bankası Başkanı saray entrikaları ile değiştirilmez. Bu kurumda ne itibar ne haysiyet bıraktılar" ifadelerini kullandı.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE YÜKSELTİLMELİ"

Emekli maaşlarında yapılan yetersiz zamma da değinen Özel, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebini yineledi.

Yapılan zam oranına ilişkin konuşan Özel, "Güya zam yaptılar. Bu yetmez. Bu açlık demektir, sefalet demektir, yoksulluk demektir. Şimdi seyyanen zam diyorlar. Seyyanen zam vereceksen 7 bin lira vereceksin ki en az asgari ücret seviyesine gelsin. Bu Kanun'a da yazılmalıdır. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalıdır" diye konuştu.