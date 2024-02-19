Başak Demirtaş’tan 'İstanbul' mesajı

Olası İstanbul adaylığı tartışma konusu olan Başak Demirtaş, DEM Parti'nin İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni için destek mesajı yayınladı. Demirtaş, "Adaylarımızın en güçlü şekilde destekleneceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

Siyaset 19.02.2024 17:36 Giriş: 19.02.2024 17:36

Güncelleme: 19.02.2024 17:48 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos