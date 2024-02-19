Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Başak Demirtaş’tan 'İstanbul' mesajı

Olası İstanbul adaylığı tartışma konusu olan Başak Demirtaş, DEM Parti'nin İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni için destek mesajı yayınladı. Demirtaş, "Adaylarımızın en güçlü şekilde destekleneceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

Siyaset
  • 19.02.2024 17:36
  • Giriş: 19.02.2024 17:36
  • Güncelleme: 19.02.2024 17:48
Kaynak: Haber Merkezi
Başak Demirtaş’tan 'İstanbul' mesajı
Fotoğraf: Depophotos

Başak Demirtaş, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'ye başarılar diledi. 

Demirtaş, "X" sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adayların en güçlü şekilde destekleneceğine inandığını belirtti.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle: 

"Partimizin İstanbul adayları, değerli Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni'ye başarılar diliyorum. Adaylarımızın en güçlü şekilde destekleneceğine inanıyorum. Artık İstanbul'da DEM zamanı! DEM DEMA ME YE!"

Yerel seçim mesajlarının ardından DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olup olmayacağı tartışma konusu olan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul için aday olmayacağını duyurmuş, partinin İstanbul adayları ise Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni olarak açıklanmıştı. 

DEM Partinin İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu
BirGün'e Abone Ol