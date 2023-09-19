Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi: 5 yaralı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde rampa çıkarken aniden geri geri kaymaya başlayan İETT otobüsü devrildi. Kazada yaralanan 5 yolcu olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İstanbul'da, İETT'ye bağlı otobüsün devrilmesi sonucu 5 yolcu yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Mk11 Olimpiyatköy metro - Kayaşehir - Güvercintepe seferini yapan İETT otobüsü rampa çıkarken bir anda geri geri kaymaya başladı.

Bir sitenin duvarına çarpan otobüs daha sonra yol kenarındaki arsaya devrildi. Bu sırada yolda ilerleyen araçlar da büyük tehlike atlattı.

Fotoğraf: İHA

Kazadan sonra otobüste adeta can pazarı yaşandı. Otobüste bulunan yolcular kendi imkanları ile dışarı çıkmaya çalıştı. Kazada 5 yolcu yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Yaralı yolcular ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken otobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, körüklü otobüsün rampadan kayarak sitenin duvarına çarpıyor. Kaymaya devam eden otobüs metreler sonra devrilerek yan yatıyor.