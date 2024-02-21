Başarır'dan Özhaseki'ye: Ameliyatlıyken gezip İliç'e gitmemeye utanmıyor musun?

Maden faciasının yaşandığı Erzincan İliç'e, geçirdiği operasyonlar nedeniyle geç geldiğini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin bu sürede Adana ve Osmaniye'de kura törenlerine, faciadan bir gün sonra ise İstanbul'da kentsel dönüşüm istişare toplantısına katıldığı ortaya çıktı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Ameliyatlı bir şekilde İstanbul’da, Osmaniye’de oluyorsun da 8 gün sonra İliç’e gitmeye utanmıyor musun" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 9 işçinin siyanürlü liç yığını altında kaldığı Erzincan İliç'e günler sonra gitmesine "ameliyat olduğunu" gerekçe göstermesine tepki gösterdi.

İliç'teki maden faciasının üzerinden 8 gün geçtiğini ve işçilerin hâlâ toprağın altında olduğunu belirten Başarır, şöyle konuştu:

"Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki nihayet İliç’e vaziyet etti. Özür mahiyetinde şunu söyledi: 'Sağlık sebeplerim vardı, 13 Şubat’ta iki saatlik bir operasyon geçirdik, ameliyat olduk.' Eğer öyleyse geçmiş olsun.

Mehmet Özhaseki, 14 Şubat’ta neredeymiş, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu ile Kentsel Dönüşüm İstişare toplantısı yapmış. 19 Şubat’ta neredeymiş? Osmaniye’de deprem konutları kura ve anahtar teslim törenindeymiş. Murat Kurum’un da bu Bakan'ın da çevreye ilişkin talanlarını biliyorum, talanlarına da bu ülke alışkın. Ama bir Bakan yalan söyler mi? '13 Şubat'ta ameliyat oldum' diyor, Türkiye’de infial yaratan, İliç'te bir facia meydana geliyor, 9 işçimiz hâlâ o toprağın altında çıkıp çıkmayacağı belli değil, bugün gidiyor, 'Ameliyat oldum' diyor. Peki, ameliyatlı bir şekilde İstanbul’da, Osmaniye’de oluyorsun da 8 gün sonra İliç’e gitmeye utanmıyor musun?

"GÜLÜYORSUNUZ AMA 9 İŞÇİNİN AİLESİ SENİN GİBİ GÜLMÜYOR, SIRITMIYOR"

Bakan yalan söylemez. Bakan yalan söylüyor. 14 Şubat'ta İstanbul'da, 19 Şubat'ta Osmaniye'de, 21 Şubat olmuş, bugün gidiyor, 'Sağlık sebeplerinden dolayı gidemedim' diyor. Yalan değil mi?

Bari savunmayın, bir kez olsun özür dileyin. Bu ülkedeki Çevre Şehircilik Bakanı bu faciadan sonra oraya gidemiyorsa ve buralardaysa, 'Sağlık sebeplerinden dolayı 8 gün gitmedim' diyorsa, neyi savunuyorsunuz arkadaşlar?

Ve gülüyorsunuz ama o 9 tane işçinin aileleri senin gibi gülmüyor, sırıtmıyor. Bir umutla bekliyor. Ama gülüyorsun. Ne kadar komik değil mi? Ne kadar komik."