Sağlık sorunu nedeniyle İliç'e geç geldiğini söylemişti: Bakan Özhaseki bu sürede 3 etkinliğe katılmış

Maden faciasının yaşandığı Erzincan İliç'e, geçirdiği operasyonlar nedeniyle geç geldiğini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin bu sürede Adana ve Osmaniye'de kura törenlerine, faciadan bir gün sonra ise İstanbul'da kentsel dönüşüm istişare toplantısına katıldığı ortaya çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erzincan İliç'te yaşanan maden faciasının 9'uncu gününde bölgeye gitti. Kendisine sorulan soru üzerine geçirdiği operasyonlar nedeniyle İliç'e geç gelebildiğini dile getiren Özhaseki'nin bu süreçte üç etkinliğe katıldığı ortaya çıktı.

Özhaseki, katıldığı etkinlikleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Özhaseki, 19 Şubat Pazartesi günü Osmaniye'de, 20 Şubat Salı günü de Adana'da deprem konutları kura ve teslim törenlerine katıldı.

Ayrıca Özhaseki, İliç'teki maden faciasının yaşandığı 13 Şubat'tan 1 gün sonra 14 Şubat'ta İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu ile kentsel dönüşüm istişare toplantısına katıldığı görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Özhaseki, bugün İliç'te düzenlediği basın toplantısı sırasında gazeteci Ferit Demir'in bölgeye neden 9 gün sonra geldiğine yönelik sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Bir ay kadar önce 8 saat süren bir operasyon geçirdim. Buradaki hadisenin olduğu gün de devamlı 2 saatlik bir operasyon daha geçirdim, hastanede kaldım doktorlar nezaretinde uzunca bir süre tedavi oldum. Olayın ilk olduğu andan itibaren narkozun terisinden kurtulmamla birlikte çevreden sorumlu bakan yardımcımız arkadaşımız burada olduğu için olayları anbean takip ettim. Gelememe nedenim sağlık nedenleri, eğer özür dilemem gerekirse tüm kamuoyundan özür dilerim."