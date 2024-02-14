Basın açıklaması yapan Şükrü Genç: Kararın gözden geçirilmesini talep ediyorum

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kendisini yeniden aday göstermeyen CHP'den, bu kararın gözden geçirilmesini talep etti.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kendisini yeniden aday göstermeyen CHP'den, bu kararın gözden geçirilmesini talep etti.

Sarıyer Belediyesi önüne açıklama yapmak üzere gelen Genç'e, bir grup, attıkları sloganlar ve taşıdıkları dövizlerle destek verdi.

Destek için teşekkür eden Genç, 2009 seçimlerinde partisinin yüzde 27 olan oy oranını yüzde 37'ye çıkararak belediye başkanı seçildiğini, bu oranı 2014'te yüzde 52'ye, 2019'da ise yüzde 60'lara taşıdığını kaydetti.

Şükrü Genç, şöyle devam etti:

"Çalışma arkadaşlarımla 15 yıl emek harcamış, alın teri dökmüş bir belediye başkanı olarak adaylık sürecimin sonucunu televizyon ve sosyal medyadan öğrenmek zorunda kalmış olmam, 100. yılını geride bırakan partimizin kültürüyle bağdaşmamaktadır. Hak, hukuk ve adaletin unutulduğu bu süreçte, aday belirlemenin objektif, kamuoyu yoklamalarına bağlı yapılmadığı da ortadadır. Yaptırdığımız iki anket çalışması, bugün seçim olsa Sarıyerlilerin tercihiyle yeniden seçileceğimizi ortaya koyarken, hangi anket sonucu böyle bir kararın alınmasına neden oldu?"

"SARIYERLİLER ADINA TALEP EDİYORUM"

Parti yönetiminin, kazanacak adayla seçime gitmekten yana tercihini bir daha gözden geçireceğini umduğunu kaydeden Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umut ediyorum ki parti yönetimimiz Sarıyerlilerin sesini duysun, doğru saha ölçümlerine göre hareket etsin. Umut ediyorum ki parti yönetimimiz Sarıyer ve İstanbul'u kazanmak için en doğru yöntemi, adayı belirleyecektir. Sahadan gelen ölçümler ve talepler dikkate alınarak, bu kararın partinizce yeniden gözden geçirilmesini Sarıyerliler adına talep ediyorum."

NE OLMUŞTU?

CHP yerel seçimlere yaklaşırken İstanbul ilçe adaylarını da belirlemişti. Kentte CHP'li 14 ilçe belediyesinden 9'u için yeni adaylar belirlenirken 5 ilçede mevcut belediye başkanları tekrar aday gösterildi. Şükrü Genç'in yerine ise Mustafa Oktay Aksu aday gösterildi.