Basına yönelik ihlalde Türkiye birinci sırada

Haber Merkezi

Medya Özgürlüğü Acil Müdahale’nin (MFRR) 2023 yılının ilk altı ayını değerlendiren Medya ve Basın Özgürlüğü İhlalleri İzleme Raporu yayımlandı.

Rapora göre "Basın ve Medya Özgürlüğü İhlallerini İzleme ve Raporlama Veribankası (Mapping Media Freedom-MapMF), Türkiye’de Ocak-Haziran 2023 tarihleri arasında 172 kişi veya medya kuruluşunu içeren 136 basın özgürlüğü ihlali kaydetti. Avrupa’da yaşanan toplam ihlal sayısı ise 575 oldu. Rapora göre Türkiye, Ukrayna ile birlikte basın özgürlüğü ihlallerinin yaşandığı iki ülkeden biri.

Türkiye’de bağımsız medyaya yönelik baskıların, 6 Şubat’ta depremleri ve Mayıs ayındaki genel seçimlerin ortasında yoğunlaştığına işaret eden raporda, Türkiye’nin dünyada gazetecileri en çok hapse atan ülkelerden biri olmaya devam ettiği, 21 gazetecinin halen hapiste olduğu vurgulandı.