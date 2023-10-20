Gazeteci Barış Pehlivan'ın tahliye talebi reddedildi

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5. kez cezaevine giren gazeteci Barış Pehlivan’ın tahliye talebinin Silivri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini belirtti. Pehlivan, 2024 Mart ayına kadar cezaevinde kalmaya devam edecek.

Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle 5. kez cezaevine giren gazeteci Barış Pehlivan’ın tahliye talebi reddedildi.

Avukat Hüseyin Ersöz, Pehlivan’ın tahliye talebine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ersöz, açıklamasında, Pehlivan’ın adına İnfaz Hakimliği Kararına yapılan itirazın Silivri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini ifade etti.

Pehlivan’ın Temmuz ayında yürürlüğe giren “yeni infaz düzenlemesi” ile hakkında Denetimli Serbestlik Kararı verilmesinin önünde hukuken bir engel olmamasına karşın hala cezaevinde tutulduğunu belirten Ersöz şöyle devam etti:

“Bu Karara karşı da Kanun Yararına Bozma ve AYM Bireysel Başvuru süreçlerini başlatacağız ancak Denetimli Serbestlik Kararının Kaldırılmasına gerekçe gösterilen davanın kasım ayındaki duruşmasında, Beraat Kararı çıkmaz ise Barış Pehlivan 2024 yılı Mart ayına kadar cezaevinde kalmaya devam edecek.”