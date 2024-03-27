Başka bir yönetim anlayışı inşa edeceğiz

Haber Merkezi

SOL Parti, Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunan, köylerdeki evleri ziyaret eden SOL Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Harun Vayiç ve partililer ilçenin sorunlarını tartışıp çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

İlçenin kötü yöneltildiğine dikkat çeken Vayiç, halkla birlikte yönetime talip olduklarını vurguladı. Sorunları en iyi Kemalpaşa halkının bileceğini hatırlatan Vayiç, kuracakları mahalle meclisleri, kadın, gençlik, engelli meclisleri üzerinden başka bir yönetim anlayışını inşa edeceklerine vurgu yaptı. Vayiç 2 yıllığına süre istediklerini belirterek SOL Parti’nin taahhütnamesini hatırlattı. Vayiç, imzaladıkları taahhütnamede, ‘‘5 yıl beklemeden memnuniyetsizlik halinde halkımızın geri çağırma hakkına saygı duyacağız, gereğini yapacağız’’ ifadelerine yer verdi. Kemalpaşa’da gerçekleşen esnaf ziyaretlerine sanatçı Cengiz Bozkurt da destek verdi.

SOL Parti Hatay Defne Belediye Başkan Adayı olan Serbay Mansuroğlu da çalışmalarını sürdürüyor. Defne’de pazar yerlerini ziyaret eden Mansuroğlu ile SOL Parti üyeleri projelerini anlattı. Seçilmesi halinde uyacağı taahhütnameyi hatırlatan Mansuroğlu, ‘‘Son depremzede evine yerleşene kadar borçlar ödenmeyecek, her şey halk için halkla birlikte yapılacak, suyu, toprağı, havayı, ormanları ve tüm doğamızı koruyacağız,” ifadelerini kullandı.