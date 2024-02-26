Başkalarını da istismar etmiş

Haber Merkezi

Şırnak’ta "çocuğa cinsel tacizde bulunmak" suçundan yargılanan ve hakkında beraat kararı verilen Kadir M.’nin başka çocuklara karşı da aynı suçu işlediği ortaya çıktı.

MA’da yer alan habere göre, bir süre sonra hakkında beraat kararı verilen sanığın, aynı mahallede yaşayan P.O. ile L.O. adlı 2 çocuğa daha cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Kadir M. hakkında “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlamasıyla hazırlanan yeni iddianame, Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi, Kadir M.’in cezalandırılması talep edildi.

Kadir M.’nin ilk duruşması 27 Şubat’ta Cizre 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.