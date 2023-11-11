Başkan adayı Adalı açıkladı: Seçilirsem teknik direktör Sergen olacak

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın ardından başkan adaylığını açıklayan Serdal Adalı, seçildiği takdirde teknik direktörün Sergen Yalçın olacağını duyurdu.

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulunda kulüp başkanlığı için yarışacağını açıklayan Serdal Adalı, seçildiği takdirde teknik direktör olarak Sergen Yalçın ile anlaşacağını duyurdu.

Fanatik Gazetesi'ne konuşan Adalı, kongreye kadar takımın Rıza Çalımbay'a emanet edilmesini doğru bulduğunu belirten Adalı, seçilmesi halinde teknik direktör tercihinin Sergen Yalçın olacağını duyurdu ve "Şimdiden oturup önümüzdeki yılın şampiyonluk getirecek kadrosunu kuracağız. Ben hikaye anlatmam. İcraat yaparım. Herkes bunu biliyor. Rakiplerimize korku ve endişe, camiamıza güven vereceğiz" ifadelerini kullandı.

HASAN ARAT'A ÇAĞRI

Diğer başkan adayı Hasan Arat ile birleşme iddialarını da yanıtlayan Serdal Adalı şunları söyledi:

"Benim için ortaya tuhaf bir iddia atıldı. Hasan Arat kulüp, Serdal Adalı Futbol A.Ş’nin başkanı olacak diye. Böyle bir durum ancak şöyle olabilir. Arat’a da çağrımdır ve gurur duyarım. Tam tersi. Yani ben kulüp başkanı, eğer Arat kabul ederse aynı yönetimde farklı pozisyon alabilir. Ortak amaç Beşiktaş..."

"QUARESMA BİLE ARADI"

Başkanlığa aday olması için Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma'nın bile kendisini aradığı söyleyen Adalı, "Transferini yaptığım Quaresma bile başkanlık için arayıp ısrarcı oldu. Böyle yerli yabancı çok değerimiz var. Kendilerine kulüp çatısı altında farklı görevler vereceğim" dedi.