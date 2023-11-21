Başkandan kadın futbolcuya küfür

Beylerbeyi Spor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, futbolcu Olha Ovdiyvhuk’a ilişkin skandal bir paylaşımda bulundu. Spor Yazarı Yelkovan, “Ülkede kadınlar konusunda zihniyetin topyekûn değişmesi şart” dedi.

Oğulcan AYDIN

Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı'nın başkanı Tahir Kıran, yerde kalan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Fomget oyuncusu Olha Ovdiychuk'a küfretti.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında önceki gün oynanan ABB Fomget-Beylerbeyi karşılaşması sırasında AKP ile yakın ilişkileri olduğu bilinen daha önceden Rizespor Başkanlığı da yapmış olan Beylerbeyi Spor kulübü başkanı Tahir Kıran 1-0 sonuçlanan maçın ardından sosyal medya hesabı üzerinden Fomget futbolcusu Olha Ovdiychuk’a yönelik “o..pu” tabirini kullandı. Skandal paylaşımın ardından gelen kamuoyu tepkisine rağmen Kıran, paylaşımını kaldırmadı. Ankara Fomget KFT’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıma tepki geldi. Kulüpten yapılan açıklamada: “Kendisi, kadın futboluna beraberinde getirdiği küfür ve hakareti bırakmalı, kadına şiddetin sadece fiziksel olmadığını bilmelidir. Bu söylem insani hiçbir özellik barındırmayan, düpedüz kadına şiddet olmasının yanı sıra spor etiğine ve genel ahlaka da aykırı bir tutumdur” denildi.

ZİHNİYET DEĞİŞMELİ

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan spor yazarı Banu Yelkovan kadın futbolcularla erkek futbolcular arasında çifte standart gözetildiğini aktardı. Yelkovan “Kadınlar söz konusu olunca her şey serbest. Hafızamı zorluyorum kendini sürekli yere atan, bunu kariyerlerinin bir parçası haline getirmiş erkek futbolcular için böyle bir şey söylendiğini hatırlamıyorum. Kadınlar konusunda zihniyetin topyekûn değişmesi şart” diye konuştu.

İsmini ve takımını vermek istemeyen Kadın Süper Lig Futbolcusu ise yaşanan skandalın kadına düşmanlık olduğunu, futbolun araç olarak kullanıldığını dile getirdi. Futbolcu şu değerlendirmede bulundu: “Olga’nın başına gelen başka bir kulübün oyuncusunun da başına gelebilir. Bu olay üzerine kulüpler tarafından toplu bir paylaşım gelmediği için üzgünüm. ‘Kadınlar ne anlar’ anlayışı hakim. Futbolu aşan bir durum var. Bir kulüp başkanı rakip takım futbolcusuna bu sözleri sarf ederse, taraftarın söylemesi de ‘normalleşiyor.’