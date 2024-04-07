Başkanlık katındaki jakuzi tartışmaları: AKP'den açıklama geldi

AKP, "Sancaktepe Belediyesinin başkanlık katındaki jakuzi" iddiasına yönelik bir açıklama yaptı. AKP İlçe Başkanı Turgay Akpınar, "jakuzi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

AKP Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın "Sancaktepe Belediyesinin başkanlık katındaki jakuzi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Akpınar, AKP Sancaktepe İlçe Teşkilatı üyeleriyle belediye binası önünde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu binanın dördüncü katı, çatı katı. Siz de göreceksiniz, görüntülerinizde muhakkak olacak. Çatı katında, çatı arasında başkanlık katı olarak tabir edilen mekan var. Bu mekan içerisinde de Sancaktepe Belediye Başkanı'nın makam odası, özel kalem müdürünün odası ve vatandaşlarımızın bekleme salonları, 20 metrekarelik bir mutfağı ve danışmanların, danışman birimlerinin oturduğu, kullandığı odalardan mevcut bir mekan, toplantı salonlarının olduğu bir mekan."

Bir gazetecinin Şeyma Döğücü'nün konu hakkındaki başlatacağı hukuki sürece katılım sağlayıp sağlamayacaklarını sorması üzerine Akpınar, "Başkanımız malum bayram tatili vesileyse şehir dışında, kendileri böyle bir girişimde bulunacak, hukuki sürecini değerlendirecektir muhakkak. Ama bize aksedilen bir konu şu anda yok ama başkanımızın bunu devam ettireceğine inanıyorum" dedi.