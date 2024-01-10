Başkanlık 'sefalet’e sürükledi

Ekonomi Servisi

İktisat uzmanı Mahfi Eğilmez, başkanlık sistemine geçişin ardından Türkiye'nin her alanda geriye gittiğini ve sefalet endeksinde en kötü 10 ülke arasında yer aldığına dikkat çekti.

Eğilmez'in kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, 2017'deki Anayasa Değişikliği Referandumu ile Türkiye'nin güçler ayrımı sisteminden vazgeçip başkanlık sistemine geçtiğini ancak geçişin beklentilerin aksine bir süreç olduğunu ifade etti. Eğilmez, işsizlik oranı ve enflasyon oranının toplamından oluşan sefalet endeksinin Türkiye'nin ekonomik durumunu yansıttığını belirtti. Türkiye'de HAMI Sefalet Endeksi'nin yıllara göre değişimini içeren tabloyu paylaşan Eğilmez, "Sefalet endeksi de diğer endeks ve göstergelerde olduğu gibi başkanlık sistemine geçişle birlikte Türkiye’de sefaletin arttığını gösteriyor. 2022 yılı sonuçlarına baktığımızda Türkiye, sefalet endeksinde dünyada en kötüden en iyiye sıralamasında (en kötü) 10’uncu sırada yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Başkanlık sisteminin güçler ayrımı, yargı bağımsızlığı ve yasamanın yürütmeden ayrılığı ilkesini sürdüreceği bir biçimde planlandığına vurgu yapan Eğilmez, uygulamanın böyle olmadığını ve yasama organının Cumhurbaşkanının parti disiplini tarafından denetlenmeye başlandığını belirtti. Eğilmez, yargı bağımsızlığının aşamalı bir şekilde ortadan kalktığını ve günümüzde tek yetkili başkan sistemine geçildiğini vurguladı.